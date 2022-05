Nieuwe Phantom Jon Olsson is in Nederland gepimpt

Jon Olsson heeft een nieuwe Rolls-Royce Phantom en die heeft hij in Nederland laten pimpen. Benieuwd wat ze er allemaal mee hebben gedaan dan.

De meesten van ons zullen Jon Olsson wel kennen, denken we. Maar mocht dit niet zo zijn, hier speciaal voor de stoere “WIE?” roepers in de comments even een heel erg beknopte samenvatting over deze beste man.

Jon Olsson is van huis uit een professioneel freestyle skiër, maar is bij het grote publiek beter bekend door de filmpjes over zijn leven. Daarin zien we Jon samen met zijn (enorm knappe) vrouw Janni, maar ook met de rest van zijn steenrijke schoonfamilie.

Met hen reist hij de wereld over naar de vetste plekken, maar zit hij ook net zo lief in 1 van zijn schitterende huizen, boten of auto’s. En over die laatste liefhebberij gaan we het vandaag weer eens hebben. We kennen Jon namelijk het beste van zijn voorliefde van extreem gepimpte dure wagens in zwart-witte camouflage wrap met skibox op het dak. En nu heeft hij weer een nieuwe. Alleen niet gecamoufleerd.

Phantom Jon Olsson is in Nederland gepimpt

Na auto’s als een Audi RS6, een Lamborghini Huracan of een Mercedes G500² cabrio en vele anderen, onthulde Jon vandaag zijn nieuwste speeltje, een Rolls-Royce Phantom. Helaas nog niet de allernieuwste, maar dat mag de pret niet drukken.

Naar goed Olsson gebruik is ook deze auto natuurlijk flink aangepakt en wel door het Nederlandse bedrijf DTMobility. Een oude bekende van Jon, want bovenstaande G-klasse en zijn RR Ghost bijvoorbeeld werden ook al door dit bedrijf omgebouwd. En met dat in het achterhoofd lijken de aanpassingen aan de Phantom wel mee te vallen. Maar schijn bedriegt.

Phantom zit vol met allerlei snufjes

Als eerste valt op dat de Phantom geen camouflage wrap heeft, maar daar kun je ook op een heel andere manier naar kijken. Deze auto is zwart, dus perfect gecamoufleerd voor de nacht. Ja toch? En hij lijkt ook wat breder te zijn en de velgen zijn niet standaard.

Maar da’s lang niet alles, DTMobility heeft een lijstje doorgestuurd met wat ze zoal aan de Phantom hebben gedaan. Komtie hoor:

Kortom, er is niet over 1 nacht ijs gegaan met deze Phantom. Mocht je trouwens willen zien wat Jon Olsson er nou zélf van vindt, dat kun je terugzien in DIT filmpje. Wil je de auto zelf in het echt bekijken, dan hebben we wel een tip voor je. Jon is zijn auto’s meestal na een paar maanden weer zat en zet ze dan weer te koop.