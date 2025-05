Andreas Bovensiepen over de Bovensiepen Zagato: “We bouwen er maximaal 50 per jaar”

Een BMW, maar dan lekkerder. Setje twintigspaakswielen erop, afkomstig uit Buchloe. Klinkt als een Alpina, maar is vanaf nu een Bovensiepen. We spraken met oprichter Andreas Bovensiepen, die ons uitlegt wat het verschil is.

In dit verhaal:

Andreas Bovensiepen vertelt over het nieuwe automerk dat hij met zijn broer Florian heeft opgericht

Prijs en oplage van de Bovensiepen Zagato zijn nog onbekend

Nederlandse dealer aangesteld

Vanaf 2026 is het merk Alpina eigendom van BMW, maar dat betekent niet dat BMW het bedrijf heeft overgenomen, legt Andreas Bovensiepen uit. “We hebben decennialang uitstekend samengewerkt met BMW, er was altijd een hechte band. Ik hoop dat dat zo blijft. Maar wat ze van ons gekocht hebben, is de merknaam Alpina plus het logo en het iconische ontwerp van de wielen. We hebben zo’n driehonderd medewerkers, die alleen bij ons blijven. We moesten dus wel een nieuwe business bedenken. Die bestaat uit twee onderdelen. Enerzijds blijven we verantwoordelijk voor Alpina Classic. Als je onderdelen zoekt voor je Alpina die tot en met 2025 gebouwd is, ben je bij ons aan het juiste adres. We zijn van plan ook meer onderhoud, reparaties en restauraties uit te gaan voeren. Reken er dus op dat we een grote werkplaats zullen houden. Maar dat was niet genoeg om driehonderd man aan het werk te houden. Bovenal hadden we ook een diepgekoesterde wens om met nieuwe auto’s bezig te blijven.”

Nieren

Een BMW, maar dan sneller en verfijnder – dat klinkt als een Alpina. “Dat is waar, maar er is ook een groot verschil,” vertelt Bovensiepen. “De productie van Alpina was veel groter dan wat we met Bovensiepen ooit zullen doen. Vorig jaar bouwden we 2.300 Alpina’s, terwijl we van de Bovensiepen Zagato maximaal vijftig exemplaren per jaar kunnen produceren. Bovendien hebben we nu een compleet eigen design, waardoor het onderscheid met BMW groter is. Al willen we ook niet compleet anders zijn — je mag best zien dat de basis een BMW is. We hebben een afwijkende grille, maar als je door die grille heen kijkt, zie je daarachter wél de vorm van de nieren. Daarnaast vonden we dat de Hofmeisterknik niet mocht ontbreken. Bovendien heeft de auto geen B-stijl, net als de coupés die BMW vroeger bouwde, zoals de E9 en de oorspronkelijke 6 Serie.”

Net als het merk uit München heeft Bovensiepen een rond logo, blauw met wit — in dit geval met de letters BB erin. “Het hadden eigenlijk vier B’s moeten zijn, maar dat werd wat al te veel in het logo. Het is een eerbetoon aan mijn vader, Burkard Bovensiepen, die Alpina in 1965 oprichtte. Eigenlijk hadden we toen nog een extra B nodig voor Buchloe en nog eentje voor Beieren, maar we vonden twee genoeg.”

Speedtop geen concurrent

Over BMW gesproken, ziet Bovensiepen de nieuwe Concept Speedtop als een concurrent? “Nee. Ik heb nog niet de kans gehad om de auto in het echt te bekijken, maar op de foto’s ziet hij er geweldig uit. Toch denk ik dat het geen concurrent is, omdat de markt groot genoeg is. De Speedtop wordt in laag volume gebouwd, onze auto ook. Ze zitten elkaar niet in de weg.” Hoeveel exemplaren van de Bovensiepen Zagato verkocht zullen worden, is nog een raadsel. “We onderzoeken nog of de auto voor Japan en de Verenigde Staten gehomologeerd wordt. Als dat zo is, moeten we er meer bouwen. Zo’n homologatie is een dure kwestie, dus de prijs van de auto hangt daar ook mede van af. Het duurt waarschijnlijk nog een paar maanden voor we de prijs en de oplage bekend zullen maken, maar het zullen er maximaal 250 worden -waarschijnlijk minder. En dan moeten we ze ook nog zien te verkopen natuurlijk.”

Hoe dat verkopen tot nu toe loopt? “We hebben de auto onthuld op zaterdag. We hebben geen previews gedaan met klanten, geen interessepeilingen, niets — binnen ons bedrijf wist niet eens iedereen waar we mee bezig waren, daarbuiten helemaal niemand. Toch hebben we in het weekend al een aantal exemplaren verkocht. Onder voorbehoud, dat wel, want we weten de prijs immers nog niet. Maar dat geeft niet, we hadden ook niet verwacht dat klanten ons een blanco cheque zouden geven.”

Warm hart

De Bovensiepen Zagato was voor het eerst te zien op het FuoriConcorso, terwijl BMW een paar kilometer verderop het Concorso d’Eleganza Villa d’Este organiseerde. Is de vriendschap toch wat bekoeld? “Geenszins. We hebben dit gedaan om het duidelijk te houden voor klanten. We hebben het merk Alpina verkocht aan BMW, dat er de ruimte tussen BMW en Rolls-Royce mee wil opvullen. De exacte plannen daarvoor moeten nog bekend worden gemaakt en dat doen ze wanneer ze het doen. We dachten dat het er allemaal niet duidelijker op zou worden als wij dan ons nieuwe merk op een BMW-evenement zouden presenteren. Dat wil niet zeggen dat we BMW geen warm hart meer toedragen. Waarom zouden we een BMW hebben gekozen als dat niet zo was?”

Opmerkelijk is dat Bovensiepen de M4 Cabrio als basis nam. Waarom geen M4 Coupé of M8? “De 8 Serie was om meerdere redenen geen goede basis. Het was moeilijk om de achterzijde van de carrosserie aan te passen, het deel boven de achterwielen. Daar zou misschien nog wel overheen te komen zijn, maar er komt bij dat de 8 Serie volgend jaar uit productie gaat, terwijl wij onze auto de komende jaren willen bouwen. Daarom is de 4 Serie een logische basis. Waarom de Cabrio? We wilden per se een auto zonder B-stijl, dat kon alleen op basis van de Cabrio.” Met een cabriolet als basis is het voor Bovensiepen ook eenvoudiger om zelf een cabrio-versie van deze auto te bouwen. “Dat klopt, maar dat wil niet zeggen dat die er ook komt. Voor nu focussen we op deze auto, die een halo car voor ons nieuwe merk moet zijn.”

Geen restomod

Een andere auto die er in de nabije toekomst niet komt, is een Bovensiepen restomod. “Er staan er veel op dit evenement en we hebben ernaar gekeken. Als we dat zouden doen, zijn we het aan onze stand verplicht om iets heel goeds te bouwen, zoals Singer dat met 911’s doet. Een groot verschil is dat je daarvoor een goede basisauto kunt vinden. Als je goed zoekt, kun je genoeg 993’s of 964’s vinden met een lage kilometerstand, die altijd in een garage gestald zijn geweest. Bij BMW’s is dat simpelweg moeilijker. En als je ze al vindt, zijn er dan genoeg klanten voor om al onze medewerkers aan het werk te houden? Ik zeg niet dat we het nooit gaan doen, maar in de komende jaren zeker niet.”

Nederlandse dealer

Nederlandse klanten die een Bovensiepen Zagato willen bestellen, hoeven niet direct af te reizen naar Buchloe. “We hebben al een Nederlandse dealer gevonden,” vertelt Bovensiepen. “We kennen ze goed, want ze zijn de laatste jaren ook dealer van Alpina geweest. Vanaf nu kun je bij Dusseldorp terecht voor de Bovensiepen Zagato.”