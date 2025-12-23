Zuinigste EV op de snelweg ooit laat zien hoe hopeloos de huidige elektrische auto is

Dit dikke apparaat is een verbruikswonder, maar er is een probleem.
We weten allemaal dat we de door autofabrikanten opgegeven actieradius van EV’s met een flinke korrel zout moeten nemen. Zeker als het gaat over records. Neem bijvoorbeeld Volkswagen dat onlangs pronkte met een ID.7 Pro S die maar liefst 941 kilometer kon afleggen. Chapeau, zou je zeggen, maar weet je wat je hoe hard je maximaal mag rijden om de afstand te bereiken? Gemiddeld 29 km/u. Daar schieten we dus nog niet zoveel mee op.
Wat VW kan, kunnen wij ook, maar dan beter. Tenminste, dat dachten ze bij Renault. Er kwam een projectgroep om de zuinigste EV ooit te bouwen. Daaruit kwam dit bakbeest voort: de Renault Filante Record 2025.
De onderzoekers willen geen Volkswagen-herhaling en zeggen: ”Als het doel was om de langste afstand mogelijk te rijden, dan hadden we er een grote batterij in gelegd of in eco-modus gereden met 30 km/u.” Nee, de Filante Record 2025 wil een stuk harder rijden.
Het doel: 1.000 km op een normale snelheid
Renault had een missie voor de Filante: rijd tenminste 1.000 kilometer op een normale snelheid op een volle accu die je ook in een normale EV tegenkomt. De Fransen kozen voor een 87-kWh batterij uit een Scenic E-Tech.
En zo zetten coureurs Laurent Hurgon, Constance Léraud-Reyser en Arthur Ferrière koers in vreemde EV die rijdt als een invalide-auto, om het record van de zuinigste EV aller tijden te pakken. De bestuurders kregen de opdracht om gemiddeld 110 km/u te rijden en daarmee binnen een vastgestelde 10 uur de 1.000 kilometer te halen. Coureurswissels en technische stops moesten daardoor snel gebeuren, want ook deze vielen binnen de 10 uur deadline.
9 uur en 59 minuten
Het scheelde niet veel, want na 9 uur en 59 minuten had de Renault Filante Record 2025 er precies 1.008 kilometer op zitten. Het doel was bereikt: de Filante Record 2025 heeft een record! De gemiddelde snelheid van 110 km/u werd niet gehaald, maar de 102 km/u die het team wel aantikte, keuren we ook goed.
Had Renault niet naar de tijd gekeken, dan had de Filante Record 2025 nog eens 120 kilometer kunnen rijden met 100 km/u dankzij 11 procent acculading. Tijdens de rit noteerde de EV een verbruik van 7,8 kWh per 100 kilometer. Om je daar een beeld bij te geven: de elektrische Scenic verbruikt zo’n 20 kWh/100 kilometer voor een range van zo’n 600 kilometer.
Waarom is het hopeloos?
Ik wil de feeststemming bij Renault niet verpesten, maar ik wil toch graag mijn kritiek delen. Ik bedoel: kijk even naar het ding. Renault doet stoer over het gebruik van een gewone batterij en snelwegsnelheden, maar in deze vorm is het niet bepaald een gezinsauto te noemen, toch? Renault bewijst alleen dat je deze onwijs ingewikkelde aerodynamica, een lichtgewicht carrosserie, een kleine cabine voor één persoon en nul bagageruimte nodig hebt om tot dit verbruik te komen.
Begrijp me niet verkeerd: het is knap en gedurfd wat Renault heeft gepresteerd en de Filante is een indrukwekkende machine. Renault speelde met aerodynamica en bouwde een auto die ook nog eens tot de verbeelding spreekt én waar het merk lessen uit kan leren. Maar voor nu laat het ook zien dat je heel wat compromissen moet sluiten om op snelwegtempo 1.000 kilometer af te leggen zonder tussendoor op te laden.
Aan de andere kant zijn er ook merken die hetzelfde trucje presteren mét een volwaardige gezinsauto: onder andere de Lucid Air.
Reacties
Hubert zegt
Beetje vergelijkbaar met de VW XL1 destijds.
(alhoewel ze wel de ballen hadden er daadwerkelijk enkele te verkopen)
Is gewoon een vingeroefening om te laten zien wat er mogelijk is.
av_diver zegt
Er zit ergens een reken of type foutje:
“…elektrische Scenic verbruikt zo’n 20 kWh/100 kilometer voor een range van zo’n 600 kilometer.”
En dit met een 87kWh accu.
Om 600km te rijden met een 87kWh accu moet je 14.5kWh/100km verbruiken.
Indien je 20kWh verbruikt, dan kom je uit op 435km
Mogelijk is de 14,5kWh uit het WLTP boekje van Renault en de 20kWh meer representatief voor daadwerkelijk (snelweg) gebruik.
Pordon zegt
Ik ben ook benieuwd waar de 20kwh vandaan komt want indien dat cijfer echt representatief is voor het normale verbruik dan is dat wel echt een enorm inefficiënte auto.
SimonMc zegt
“Je hebt dus deze onwijs ingewikkelde aerodynamica, een lichtgewicht, een kleine cabine voor één persoon en nul bagageruimte nodig om tot dit verbruik te komen.”
Als ze deze auto puur hebben ontworpen om continu te blijven rijden aan snelwegsnelheid met een zo laag mogelijk verbruik, denk ik niet dat laag gewicht een prioriteit is geweest.
In de echte wereld wil je een zo laag mogelijk gewicht omdat je geregeld moet afremmen en stoppen. Accelereren kost veel meer energie met een hoger gewicht, maar eens je op snelheid bent…
schuimbekje3 zegt
Mijn prius pehv was ook erg zuinig. Hoe je ook reed, 1:22 was altijd haalbaar. Erg fijne auto MAAR. Zijwind was een drama, elk zuchtje wind en ik als auto pilot was meteen aan het corrigeren. Resultaat, bij wind iedereen misselijk. Ook een dingetje. Opladen. Erg traag en als je dan de airco aan had (vanwege beslaan ramen tijdens het zitten in de auto tijdens laden) was die binnen 5 min leeg. Met het remmen op de afrit van een snelweg kon je wel weer 3km rijden. Erg fijne techniek maar niet zonder minpunten. En die had nog een kofferbak waar wat in ging en toyota hybrid kwaliteit ipv franse meuk die na 6 maanden al uitfikt (ervaring met p208e en escenic
ty5550 zegt
10 uur rijden aan 1 stuk is dan ook absurd lang en eigelijk hopeloos onverantwoord. Je hebt geen enkele concentratie meer dan als bestuurder.
verdebosco zegt
Neem de VW XL1 als basis met een flinke accu en 1.000 km komt in beeld voor een bruikbare (2-/3-zits) auto.
PS Of een mooie opmaat voor de nieuwe A110 EV. Met Aero-pakket of iets dergelijks richting de 1000 km.
mashell zegt
Dit is een beetje als die solar teams van universiteiten, ook zinloos in de praktijk maar het levert ze wel een leuk pretreisje op.
reactief zegt
Die focus toch op zoveel willen rijden in één stuk…
Tientallen onderzoeken tonen aan dat na 2u rijden 10min. stoppen veel veiliger is. Maar voor mij geldt dat niet; ‘Ik kan veel beter rijden dan de rest…’ Ik vraag me af wanneer we op het punt komen dat dit eindeloos lange rijden hetzelfde gezien gaat worden als rijden onder invloed.
Als je een range van +400km hebt en zo rond de 20min. weer vol zit heb je gewoon een meer dan prima range om lange afstanden veilig af te leggen. Ja, als je dit heel vaak doet zou iets meer range en iets meer laadsnelheid fijner zijn, maar absolute kul voor 90% van de mensen en een slap excuus om de EV af te schrijven. En who cares dat je bij hele grote afstanden een uurtje eerder aankomt, tof hoor! Maar liever een uurtje later lekker uitgerust en relaxed.
Voor mij geen ICE meer als reguliere auto, wat een armoede met al dat geluid, de trillingen en een automaat die toch net niet doet wat je wilt (ja.. zelfs de beste…). Voor een handgeschakelde sportwagen ben ik nog wel te porren, maar daar ga je ook geen honderden kilometers mee rijden.
degrotemuis zegt
Na 2 uur 10 minuten stoppen. Dan bij de laadpaal inpluggen, aanmelden, wachten om zeker te weten dat de laadpaal pakt, 5 tot 8 minuten laden over. Als je tenminste een plekje hebt en de laadpaal niet defect is. Best vervelend als je met spoed terugkomt uit het buitenland voor familienoodgeval bijvoorbeeld. Daarnaast nu al een paar keer meegemaakt dat snelladen geknepen wordt op piekmomenten, sta je gewoon 30-40 minuten ipv 15-20. Of nog erger: een stuk met alleen 50 kW DC laders die in de praktijk amper 35 halen zoals we 2 jaar geleden nog aantroffen in Kroatië. Dan ben je gewoon lang onderweg. En als je dan met kinderen reist kan dat best eens storend worden, want laadplekken bieden ook zeker niet altijd genoeg recreatie opties voor de kleintjes. Nog los van bezette palen omdat er een dieselbusje staat, kapotte palen, AC laden om de volgende ochtend de laadkabel niet ontgrendeld te krijgen van de lader etc waardoor laden soms echt wel een taak wordt. Laden biedt gewoon nog steeds meer uitdagingen dan tanken helaas.
Een EV als daily en voor vakanties, zomer en winter, bevalt ons ook prima. Maar het is niet altijd en overal regenbogen en zonneschijn.
b00st zegt
Geen ervaring met andere laadpalen, maar op de Tesla Superchargers duurt het geen 10s voor hij aan het laden is. De connector is aanwezig op de paal, steek in auto, en 1s later is hij aan het laden. Vergelijk het met je telefoon opladen, dat duurt ook geen 2 tot 5 mins? Plek en defecte laadpalen worden in de navigatie er al uit gefilterd.
Laten we idd de mobiliteit afstemmen op situaties als met spoed terugkomen uit het buitenland, en daarbij ook je medeweggebruikers in gevaar brengen omdat je 10u zonder stoppen wilt rijden. En goede infrastructuur is een kwestie van tijd, het gaat nu al enorm snel. Best mogelijk dat die situatie van 2j geleden niet meer de huidige is.
rwdftw zegt
Waar dit een prachtig bewijs van is, is dat we de verkeerde kant op gaan. Volgens de milieuclubs en Europa moeten we af van onze carbon footprint. Dus is de EV nu helemaal hip en happening. Prima.
Dan komen die EVs. Het eerste waar we het over gaan hebben is de range. We moeten wel ver genoeg kunnen komen. Dus ja, grote accu en het liefst 800V architectuur. Dan komt de laadinfrastructuur, en als laatste de kosten voor straatladen. En dan zuipt zo’n ding 20kWh/100km om ergens te komen.
De oorzaak: iedereen moet perse zo’n rijdende zeecontainer hebben. Dat is niet handig en om het energieverbruik echt te verminderen (en niet te verplaatsen van olieveld naar gascentrale) zouden we kleiner moeten gaan rijden.
hjal zegt
Conclusie: we moeten af van die vierkante blokkendozen op wielen.
degrotemuis zegt
Goed verhaal, 960 km WLTP van een Lucid met een bijna 1,5 keer zo grote accu vergelijken met 1000+ km werkelijk gerealiseerde range in deze studie. Alsof dat dan een betere prestatie is van Lucid. WLTP verbruik is gunstiger dan snelweg bij een EV plus fors grotere accu. Gaan we straks juichen als de eerste idiote autobouwer een 2 of 3 MWh accu in een auto gooit? Ik zie liever een voortvloeisel uit dit Renault project waarbij een betere stroomlijn en een gebruiksvriendelijk pakket samenkomen in plaats van de 2,5 ton zeecontainers op wielen waar veel merken op af lijken te koersen.
bmw1cabrio zegt
Eens, dit is hetzelfde als de range van benzine auto’s vergelijken waarbij er eentje een 300 ltr tank heeft geplaatst. Ra ra wat verder komt?
AlbertW zegt
Zelfde afstand op een tank met een bmw 730 diesel, zonder enige consequenties
bmw1cabrio zegt
Ik ben geen EV rijder, maar die dingen hebben inmiddels genoeg range. Meer is niet nodig. Benzine auto’s halen ook geen 1000 km.
EV rijden op vakantie gaat langzamer en kost meer moeite. Dat is een feit. De vraag is hoe erg sommige dat vinden. Ik heb 3 kleine kinderen, dus ik ben met 7 uurtjes in Oostenrijk, waardoor iedereen relaxed rond de lunch uitstapt. Ieder zijn ding.
JelmerS zegt
Dan zat Mercedes met de vision EQXX toch wat dichter op de werkelijkheid dan Renault met deze sigaar