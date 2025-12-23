Zuinigste EV op de snelweg ooit laat zien hoe hopeloos de huidige elektrische auto is

Dit dikke apparaat is een verbruikswonder, maar er is een probleem.

We weten allemaal dat we de door autofabrikanten opgegeven actieradius van EV’s met een flinke korrel zout moeten nemen. Zeker als het gaat over records. Neem bijvoorbeeld Volkswagen dat onlangs pronkte met een ID.7 Pro S die maar liefst 941 kilometer kon afleggen. Chapeau, zou je zeggen, maar weet je wat je hoe hard je maximaal mag rijden om de afstand te bereiken? Gemiddeld 29 km/u. Daar schieten we dus nog niet zoveel mee op.

Wat VW kan, kunnen wij ook, maar dan beter. Tenminste, dat dachten ze bij Renault. Er kwam een projectgroep om de zuinigste EV ooit te bouwen. Daaruit kwam dit bakbeest voort: de Renault Filante Record 2025.

De onderzoekers willen geen Volkswagen-herhaling en zeggen: ”Als het doel was om de langste afstand mogelijk te rijden, dan hadden we er een grote batterij in gelegd of in eco-modus gereden met 30 km/u.” Nee, de Filante Record 2025 wil een stuk harder rijden.

Het doel: 1.000 km op een normale snelheid

Renault had een missie voor de Filante: rijd tenminste 1.000 kilometer op een normale snelheid op een volle accu die je ook in een normale EV tegenkomt. De Fransen kozen voor een 87-kWh batterij uit een Scenic E-Tech.

En zo zetten coureurs Laurent Hurgon, Constance Léraud-Reyser en Arthur Ferrière koers in vreemde EV die rijdt als een invalide-auto, om het record van de zuinigste EV aller tijden te pakken. De bestuurders kregen de opdracht om gemiddeld 110 km/u te rijden en daarmee binnen een vastgestelde 10 uur de 1.000 kilometer te halen. Coureurswissels en technische stops moesten daardoor snel gebeuren, want ook deze vielen binnen de 10 uur deadline.

9 uur en 59 minuten

Het scheelde niet veel, want na 9 uur en 59 minuten had de Renault Filante Record 2025 er precies 1.008 kilometer op zitten. Het doel was bereikt: de Filante Record 2025 heeft een record! De gemiddelde snelheid van 110 km/u werd niet gehaald, maar de 102 km/u die het team wel aantikte, keuren we ook goed.

Had Renault niet naar de tijd gekeken, dan had de Filante Record 2025 nog eens 120 kilometer kunnen rijden met 100 km/u dankzij 11 procent acculading. Tijdens de rit noteerde de EV een verbruik van 7,8 kWh per 100 kilometer. Om je daar een beeld bij te geven: de elektrische Scenic verbruikt zo’n 20 kWh/100 kilometer voor een range van zo’n 600 kilometer.

Waarom is het hopeloos?

Ik wil de feeststemming bij Renault niet verpesten, maar ik wil toch graag mijn kritiek delen. Ik bedoel: kijk even naar het ding. Renault doet stoer over het gebruik van een gewone batterij en snelwegsnelheden, maar in deze vorm is het niet bepaald een gezinsauto te noemen, toch? Renault bewijst alleen dat je deze onwijs ingewikkelde aerodynamica, een lichtgewicht carrosserie, een kleine cabine voor één persoon en nul bagageruimte nodig hebt om tot dit verbruik te komen.

Begrijp me niet verkeerd: het is knap en gedurfd wat Renault heeft gepresteerd en de Filante is een indrukwekkende machine. Renault speelde met aerodynamica en bouwde een auto die ook nog eens tot de verbeelding spreekt én waar het merk lessen uit kan leren. Maar voor nu laat het ook zien dat je heel wat compromissen moet sluiten om op snelwegtempo 1.000 kilometer af te leggen zonder tussendoor op te laden.

Aan de andere kant zijn er ook merken die hetzelfde trucje presteren mét een volwaardige gezinsauto: onder andere de Lucid Air.