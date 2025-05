Je kunt beter iemand doodrijden dan sjoemelen met diesels.

Deze september vieren we het 10-jarig jubileum van dieselgate. Jij bent ook benieuwd of er nog iemand gestraft is toch?

We mogen graag wat klagen over de USA en hoe zijn hun zaken doen. De betrokken Volkswagen manager in de USA Oliver Schmidt werd echter al in 2017 veroordeeld. Inmiddels is hij weer terug in Duitsland en al even op vrije voeten.

Bij de Duitse rechtbanken duurde het allemaal wat langer, om eens een foute vergelijk te maken: ze hadden minder tijd om de grenzen wat uit te breiden 85 jaar geleden.

EINDELIJK EEN VEROORDELING

Maar goed, het is nu eindelijk zover, de rechtbank van Braunschweig veroordeelde 4 oud-medewerkers van Volkswagen voor hun aandeel in het sjoemeldieselschandaal (3x woordwaarde).

In plaats van de marketeers die het concept CleanTDI verzonnen en daarmee indirect de Volkswagen Group het moeras instuurden, zijn uiteraard de techneuten de klos. De voormalige chef van de ontwikkelingsafdeling voor dieselmotoren mag 4,5 jaar de cel in.

De drie anderen komen er milder vanaf: de chef van de afdeling aandrijvingselektronica krijgt 2 jaar en 7 maanden en nog twee andere leidinggevenden krijgen een voorwaardelijke straf af van allebei ruim een jaar. Die kunnen dus niet nog een keer hetzelfde trucje uithalen bij een ander fabrikant, anders vliegen ze alsnog de cel in! Dat zal ze leren.

Opdat jullie niet vergeten

Hoe zat het ook alweer met dieseldate? Eigenlijk is het kinderlijk eenvoudig: emissietests vonden plaats op de rollenbank. Als je dan slimme software bouwt die dat detecteert, dan kan het motormanagementsysteem een lekker zuinig en schoon programma kiezen. En dat zonder dat klanten er last van hebben, want op de weg wordt die über-eco-stand vanzelf uitgeschakeld. Autoriteiten blij, VW blij, klanten blij. Het leek alsof deze software alleen nog maar winnaars opleverden.

Dat was te vroeg gejuicht, want milieuclubs in de VS roken onraad (waarschijnlijk letterlijk, we noemen het niet voor niets stinkdiesels). In 2015 kwam het aan het licht, en de topman Martin Winterkorn trad destijds vrijwel onmiddellijk terug. De hele affaire kostte de Volkswagen Group miljarden euro’s aan boetes, compensaties en reputatieschade. Een positieve noot is wel dat we de Volkswagen ID-modellen eigenlijk ook aan dieselgate te danken hebben. Daar kan je hier wat meer over lezen.

Overigens zijn er nog 31 verdachten aangeklaagd en zou de voormalig CEO Martin Winterkorn ook terecht zou staan. De zaak tegen hem is echter al in 2021 om gezondheidsredenen opgeschort en hij is nu 78 jaar. De kans dat hij nog voor het bankje komt te staan lijkt ons nihil.

Maar toch: 4,5 jaar cel is best straf of vinden jullie dit wel OK?