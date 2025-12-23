Peugeot brengt deze stationwagon terug onder één voorwaarde

Het Franse Stellantis-merk wil een afspraak met je maken.

Wie vandaag nog een nieuwe stationwagon bij Peugeot wil ophalen, zal het met de 308 SW moeten doen. Ook leuk, maar het liefst heb je een lekker lange sloep om je caravan achter te hangen, toch? Daar had je voorheen de 508 SW voor. Er is dit jaar nog wel een handjevol nieuwe 508’s gekocht, maar het model is inmiddels wel verdwenen uit het Nederlandse gamma.

Mogelijk hebben we vandaag goed nieuws voor de 508. Specifieker nog: voor de 508 SW. Terwijl wij nu allemaal verslaafd zijn aan alles wat groot, hoog en lomp is, kijkt Peugeot vooruit naar de volgende hype. Dit weten we dankzij een interview van Autocar met de grote baas van Peugeot, Alain Favey.

508 SW-comeback?

De CEO zegt: “Iedereen, inclusief wijzelf, brengt hele mooie SUV’s in allerlei soorten en maten op de markt. Je voelt dat er in de toekomst iets nieuws moet komen – en wat is dat dan? Iets nieuws? Ik denk dat we er allemaal, elke fabrikant, over nadenken en er plannen voor hebben.”

Op de vraag of Peugeot weer terug kan gaan naar meer stationwagons, zegt Favey: ”Waarom niet? We moesten de 508 uit de markt halen omdat er – hoe erg ik het ook vind, net als u – onvoldoende vraag naar was om hem te blijven produceren. Nu onderzoeken we wat we na de SUV’s gaan doen en misschien komt er later nog wel iets dat zinvol is, zelfs in dat marktsegment.”

Peugeot is niet de enige die hoop heeft in een nieuwe stationwagon-boom. Favey ziet verschillende concurrenten richting de gezinsbeuker bewegen. “De markt voor traditionele stationwagens is veel kleiner dan toen Peugeot de originele 508 lanceerde – een product van de opkomst van SUV’s – maar recente toevoegingen aan het segment, zoals de BYD Seal 6, Toyota bZ4X Touring en Subaru E-Outback, zouden natuurlijke concurrenten zijn voor een opvolger van de Peugeot 508.”

Jij bent aan zet

Kortom, als de SUV/crossover-hype ten einde komt en overgaat naar een rage rondom Variants, Avants, Combi’s en Touring-modellen, dan is er een grote kans op een 508 SW-terugkeer. Daar kunnen jij en ik voor zorgen door een station aan te schaffen en de hype voor te zijn.

Meer weten over de Peugeot 508 SW? We hebben het model een tijdje als duurtester gehad en kunnen je dus prima bijpraten over de station.