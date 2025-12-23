Peugeot brengt deze stationwagon terug onder één voorwaarde

Het Franse Stellantis-merk wil een afspraak met je maken.
Wie vandaag nog een nieuwe stationwagon bij Peugeot wil ophalen, zal het met de 308 SW moeten doen. Ook leuk, maar het liefst heb je een lekker lange sloep om je caravan achter te hangen, toch? Daar had je voorheen de 508 SW voor. Er is dit jaar nog wel een handjevol nieuwe 508’s gekocht, maar het model is inmiddels wel verdwenen uit het Nederlandse gamma.
Mogelijk hebben we vandaag goed nieuws voor de 508. Specifieker nog: voor de 508 SW. Terwijl wij nu allemaal verslaafd zijn aan alles wat groot, hoog en lomp is, kijkt Peugeot vooruit naar de volgende hype. Dit weten we dankzij een interview van Autocar met de grote baas van Peugeot, Alain Favey.
508 SW-comeback?
De CEO zegt: “Iedereen, inclusief wijzelf, brengt hele mooie SUV’s in allerlei soorten en maten op de markt. Je voelt dat er in de toekomst iets nieuws moet komen – en wat is dat dan? Iets nieuws? Ik denk dat we er allemaal, elke fabrikant, over nadenken en er plannen voor hebben.”
Op de vraag of Peugeot weer terug kan gaan naar meer stationwagons, zegt Favey: ”Waarom niet? We moesten de 508 uit de markt halen omdat er – hoe erg ik het ook vind, net als u – onvoldoende vraag naar was om hem te blijven produceren. Nu onderzoeken we wat we na de SUV’s gaan doen en misschien komt er later nog wel iets dat zinvol is, zelfs in dat marktsegment.”
Peugeot is niet de enige die hoop heeft in een nieuwe stationwagon-boom. Favey ziet verschillende concurrenten richting de gezinsbeuker bewegen. “De markt voor traditionele stationwagens is veel kleiner dan toen Peugeot de originele 508 lanceerde – een product van de opkomst van SUV’s – maar recente toevoegingen aan het segment, zoals de BYD Seal 6, Toyota bZ4X Touring en Subaru E-Outback, zouden natuurlijke concurrenten zijn voor een opvolger van de Peugeot 508.”
Jij bent aan zet
Kortom, als de SUV/crossover-hype ten einde komt en overgaat naar een rage rondom Variants, Avants, Combi’s en Touring-modellen, dan is er een grote kans op een 508 SW-terugkeer. Daar kunnen jij en ik voor zorgen door een station aan te schaffen en de hype voor te zijn.
Meer weten over de Peugeot 508 SW? We hebben het model een tijdje als duurtester gehad en kunnen je dus prima bijpraten over de station.
Reacties
mjpamsterdam zegt
Is Volvo al in de lucht gekomen ?
reactief zegt
Dit is zo’n mooie auto! Reed vorige week door Frankrijk en dan je je deze nog wel rijden.
Jammer dat die niet meer verkocht is, leuk om naar te kijken, maar niet voor mezelf.
Denk toch dat het premium gevoel met de motorkeuzes wat tekort schiet. Volgens mij hadden ze beter een topmodel kunnen uitbrengen met een mooie soepele motor en dan hadden ze waarschijnlijk ook meer verkocht van de instapper.
Johanneke zegt
Die 5008 verkoopt gewoon eh. Met 1.2 puretech. Hoe kan je daar blij van worden. Hoe kan je daar geld aan uitgeven. Een extreem lompe wagen die ziek ondergemotoriseerd is. En dat motortje draait zich waarschijnlijk ook vrij snel kapot, gezien de reputatie.
citroen55 zegt
Was er ook met een prettige diesel.
Robert zegt
Die onder motorisering wordt bij de 5008 ruimschoots gecompenseerd door de werkelijk riante hoeveelheid strooilicht uit die LED koplampen. Als je die in de binnenspiegel ziet verschijnen, dan ga je vanzelf wel aan de kant.
mashell zegt
“als de SUV/crossover-hype ten einde komt” Tja, je kunt er op hopen. Maar waarschijnlijk is het geen hype maar een evolutie het concept auto. Gedreven door steeds langere mensen waardoor het dak hoger moet, ouderen die zich niet meer in een auto willen vouwen, moeders die geen pijnlijke rug meer willen als ze de kinderen in de kinderstoeltjes zetten en een stuk comfortabeler over de drempels kunnen rijden die gemeente in de hele wijk gelegd heeft.
verdebosco zegt
De kopers willen gewoon iets hoger zitten dan in een klassieke stationwagen, maar niet persé zo hoog als in een SUV. Dus een stationwagen op cross-over hoogte. Zeg een mooie variant op de CrossCountry- en XWD- of Allterrain-versies.
PunicaOase zegt
Smaken verschillen uiteraard, maar heb zelf de station nooit erg mooi gevonden. Ik verwacht dat het design langzaam die kant op gaat van wat goed past bij een EV en uiteraard de wens van velen om wat hoger te zitten. Wellicht is ergens tussen een station en een crossover/SUV ideaal, dus bovenop de accu’s maar weer niet te hoog..
p406 zegt
De Peugeot 406 break was een geweldenaar als daar een goede opvolger voor was gekomen dan had ik daar nu in gereden. Maar inmiddels rij ik in mijn tweede V70. Maar Volvo is ook aan het SUV-ideeën. Die nieuwe 508 SW vind ik ook mooi. Maar is die zo betrouwbaar als een 406?
potver7 zegt
Waarom zou de 508 minder betrouwbaar zijn dan de 406? Peugeot heeft een probleem gehad met de 1.2 THP Puretech, maar die heeft volgens mij nooit in de eerste generatie 508 gelegen. De tweede generatie 508 had die motor wél, maar tegen die tijd waren de problemen daarvan zodanig onder controle dat die (mits goed onderhouden, maar dat geldt voor een Volvo ook) vrijwel probleemloos is.