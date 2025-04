BMW gooit de boel overhoop bij Alpina

Wat is BMW van plan met het merk Alpina? In 2026 staan er grote dingen te gebeuren voor Alpina

Al een aantal jaar is BMW eigenaar van het ooit zelfstandige automerk Alpina. Daar merkten liefhebbers over het algemeen weinig van. BMW ging verder met het merk op dezelfde wijze. Maar wat is de BMW Groep nou eigenlijk van plan met Alpina dan? Nou..

BMW aan de gang met Alpina in 2026

Daar kan nu wat meer over gezegd worden. In een interview met Autocar krijgen we wat meer inzicht in wat we kunnen verwachten van het merk uit Buchloe. Alpina wordt vanaf 2026 volledig geïntegreerd in het BMW-concern. Niet alleen organisatorisch, maar ook qua design komt er een frisse wind. Dat laatste is toch iets waar Alpina-klanten het Spaans benauwd van kunnen krijgen. Kijk immers hoe Adrian van Hooydonk de laatste jaren bezig is bij BMW.

Maak je geen zorgen over die van Hooydonk. De Duitser Maximilian Missoni, voormalig hoofdontwerper bij Polestar, krijgt namelijk de leiding over het nieuwe design-DNA van het merk. De recent gelanceerde B8 GT was het laatste echte onafhankelijke model van Alpina. Vanaf volgend jaar wordt het allemaal anders.

We kennen Alpina nu als een alternatief topmodel op de BMW’s. Wie de hooligan wil uithangen kiest voor BMW M. Liever in alle comfort en rust met achterlijke snelheden over de autobahn razen: Alpina gaat op dat vlak veranderen.

Zie het als een soort Mercedes-Maybach. Alpina’s worden nog meer losgetrokken van de BMW-modellen. Aan designers de taak om de auto’s een duidelijke smoel te geven. Of er in de toekomst nog B3’s of B5’s komen, op basis van de volgende generatie 3- en 5-serie, is niet bevestigd. Maar gezien de nieuwe strategie lijkt het erop dat Alpina-modellen minder ‘BMW-plus’ en meer ‘BMW-anders’ zullen worden. Die frisse wind dus.

Kortom. Vanaf 2026 wordt alles anders bij Alpina, waardoor ze nog wat specialer worden dan een omgekatte BMW. Het is afwachten of de traditionele Alpina-koper hier ook op zit te wachten, of dat de BMW Groep juist de focus gaat leggen op een nieuwe doelgroep aanspreken.