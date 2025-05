De Bovensiepen Zagato is een hele dikke BMW

Alpina is niet meer. Lang leve Bovensiepen!

Decennialang was Alpina een vaste waarde in de autowereld. Het bedrijf van Burkhard Bovensiepen begon met het tunen van BMW’s, met name om harder te gaan op het circuit. Uiteindelijk werd Alpina formeel een aparte fabrikant van auto’s, hoewel duidelijk was dat deze op BMW’s baseerden. Een Alpina was niet zozeer de snelst mogelijke BMW, maar wel een extra gedestingeerde BMW voor de fijnproever.

Goed recept

Dit recept werkte lange tijd goed. Doch de vraag was hoe Alpina ging overleven nu ook BMW’s steeds vaker elektrisch worden. Met deze toekomst in het vooruitzicht, werd de toko verkocht aan BMW. Een vleugje poëtisch is dat de oude Burkhard eind 2023 ‘ook’ overleed. De familie Bovensiepen leek zich daarna toe te leggen op het in stand houden van het erfgoed.

Bovensiepen Zagato

Doch op het concours van Villa d”Este, is de familie Bovensiepen terug met een blepper. Waar BMW zelf de Speedtop heeft meegenomen, presenteren de Bovensiepens de Bovensiepen Zagato. Voor de styling wordt zoals de naam doet vermoeden getekend door Zagato. De koets is grootdeels opgetrokken uit carbon. De basis wordt onmiskenbaar toch weer gevormd door een dikke BMW uit de 4-Serie. In dit geval een G83 cabrio, waardoor er iets meer ruimte was om een eigen design voor het dak te maken. Met Zagato double bubble, uiteraard.

Fine Driving

Onder de kap huist een S58 3.0 zes-in-lijn met 611 pk en 700 Nm. In een wereld waar acceleratiecijfers niet meer belangrijk zijn, kunnen we melden dat de Bovensiepen de nul naar honderd af kan leggen in 3,3 seconden. De topsnelheid is ruim 300 kilometer per uur. Zoals voorheen is de Alpina…euhm Bovensiepen echter een mix van sportiviteit en comfort. Het onderstel is afgestemd met expertise van Bilstein. Dit alles om Bovensiepens slogan ‘Fine Driving’ waar te maken.

De Bovensiepen wordt in een gelimiteerde serie gebouwd. De plannen zijn nog niet helemaal rond en homologatie voor Japan en Trumpmenië nog niet geregeld. Over prijzen wordt dus ook nog niet gerept. Maar ja, je kan wel een en ander invullen. Heb jij liever dit of liever BMW’s Speedtop? Laat het weten, in de comments!