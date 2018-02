Anti-drugs dictator vernietigt ruim 30 luxe auto’s

Niet het type waarbij je voor de grap zijn hoofd in een verjaardagstaart zou duwen.

De Filipijnen bevinden zich als ruim anderhalf jaar onder het bewind van van Rodrigo Duterte. Voor wie niet bekend is met de beste man; hij is een bijzonder populistisch politicus met een voorliefde voor het grootschalig vernietigen van alles dat ook maar een beetje met drugs te maken heeft. Nu hij zich sinds juni 2016 als dictator president van de Filipijnen mag voorstellen, heeft hij vrij baan om de bevolking te onderwerpen aan zijn overtuigingen.

Het meest recente voorbeeld van zijn keiharde optreden is ditmaal niet het uitroeien van smokkelaars of het erop uit sturen van zijn death squad, maar het verpulveren van allerlei fraaie voertuigen. Een verslaggever van het landelijke nieuwsbureau ABS-CBN was vandaag ter plaatse en slingerde een reeks foto’s op internet. Op de kiekjes zien we verschillende bolides die door drugsbaronnen het land in zijn gesmokkeld en hun lot angstvallig afwachten. Zoals je ziet staan de bulldozers al klaar.

Duterte had in totaal dertig auto’s verzameld, waarvan er twintig in de haven van Manila stonden. In de havens van Cebu en Davao stonden er nog eens tien. Er zaten een aantal flinke wagens tussen, van BMW’s tot een Corvette Stingray. Dharel Placido, de verslaggever, kreeg daarnaast nog een gedeelte van de lijst van slachtoffers in handen.

Het verbrijzelen van exotische auto’s is onderdeel van een nieuw plan van Duterte om de hoge drugsgerelateerde criminaliteit tegen te gaan.

Met dank aan @tenaci voor de tip!

Beeld: Dharel Placido