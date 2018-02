Deze automerken werden in 2017 het meest gestolen

Zeg wat je wilt, smaak hebben ze in overvloed.

Dieven kenden in 2017 een minder jaar ten opzichte van het verleden. Wanneer we vorig jaar vergelijken met 2016, zien we dat er 10 procent minder auto’s werden gestolen. Waar er vorig jaar 9.179 personenvoertuigen werden gejat, kwam het totaal afgelopen jaar uit op slechts 8.257. Gekeken naar alle gestolen voertuigen zien we even goed een daling van ongeveer 10 procent; het aantal daalde van 26.118 naar 23.595. Dat blijkt uit cijfers van het AVc.

Opmerkelijk is dat de daling vooral is te danken aan de jonge personenauto’s. Auto’s tot 3 jaar oud werden 290 keer minder gestolen, terwijl auto’s tussen de 4 en 7 jaar oud zelfs 400 keer minder werden gestolen. Dit terwijl ze toch regelmatig met het grootste gemak worden meegenomen.

Het aantal gestolen voertuigen dat teruggevonden wordt blijft door de jaren heen echter grotendeels hetzelfde. Sinds 2013 keert iets minder dan een derde van het gestolen goed terug naar de eigenaar. Hiervan werd in 2017 ruim de helft (56 procent) teruggevonden binnen een week. Kijken we exclusief naar personenauto’s, dan zien we dat zelfs 40 procent terug werd gevonden. Dit vertaalt zich naar 3.300 gevonden auto’s.

Van alle merken die er op de markt te vinden zijn, wordt Volkswagen veruit het meest geteisterd. In 2017 werden er maar liefst 2.321 Volkswagens gestolen, meer dan driemaal zoveel als de nummer twee op de lijst. Hieronder bevonden zich 973 Golfjes en 831 Polo’s. BMW volgt met 709 gestolen wagens en heeft de 678 gestolen auto’s van Audi nauw op de hielen. Mitsubishi, Honda en Alfa Romeo kwamen er het beste vanaf, met respectievelijk 42, 40 en 32 gestolen voertuigen.

Overigens heeft weer een heel ander merk de onfortuinlijke eer om de meeste kans te maken op een mogelijke diefstal. Boven de diezelfde Duitse Drie vinden we namelijk nog Land Rover. Wanneer je in het bezit bent van zo’n Britse bruut is de kans liefst 1 op 253 dat je wagen gestolen wordt. Uit de cijfers blijkt tevens dat vrijwel niemand zit te wachten op een Hyundai. De kans dat je Koreaan gepikt wordt is 1 op 4.415. Daarbij is het met Kia, Suzuki, Mazda en Mitsubishi een van de meest teruggevonden merken.

Top tien meest gestolen merken:

Volkswagen: 2.321

BMW: 709

Audi: 678

Renault: 506

Opel: 445

Peugeot: 425

Mercedes: 414

Toyota: 292

Fiat: 260

SEAT: 248

Beeld: Audi A3, via @mynameisjeroen