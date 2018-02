Victor Muller wéér vrijgesproken in fraudezaak Saab

Hoe vaak kan iemand vrijgesproken worden?

Victor Muller heeft wederom een stint in de bajes weten te ontlopen, nadat hij vorig jaar al eerder werd vrijgesproken. De Nederlander werd ervan verdacht met de boekhouding van Saab te hebben gespeeld, om investeerders te misleiden.

Na de uitspraak van vorig jaar ging de aanklager echter in hoger beroep om ervoor te zorgen dat Victor wel degelijk achter slot en grendel terecht zou komen. Het hof van beroep in Göteborg heeft nu geoordeeld dat er onvoldoende bewijs is om de wensen van de aanklager in vervulling te laten gaan. De openbare aanklager wordt daarmee wederom teleurgesteld. Zodoende blijven Victor Muller en zijn twee accountants, waartegen eveneens een celstraf werd geëist, op vrije voeten en kunnen ze vrolijk verder met hun onderneming(en).

Dat is maar goed ook, want hierdoor kan Victor in maart ook daadwerkelijk aanwezig zijn in Genève. Aldaar zal hij wederom met Spyker op de beurs staan.

Met dank aan @mar10us voor de tip!