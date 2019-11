Hyundai blikt vooruit op nieuwe Tucson

Hyundai toont op de LA motorshow hoe de nabije toekomst van Hyundai er ongeveer uit ziet.

De pick-up die we vorige week zagen van Hyundai is natuurlijk leuk, maar niet heel relevant voor Nederland. Een plug-in hybride SUV is dat echter wel. Momenteel kun je bij Hyundai al terecht voor diverse hybrides en volledige elektrische auto’s. Als je een hybride SUV wilt hebben, zul je echter genoegen moeten nemen met de compacte KONA. Voor wie wat groters wil komt Hyundai binnenkort ook met een oplossing, waar deze Vision T – of moeten we zeggen Vision Tucson? – de voorbode van is.

Het formaat van een concept car is op foto’s altijd lastig in te schatten, maar volgens de cijfers is hij een slagje groter dan de Tucson. Hoewel Hyundai de naam Tucson niet laat vallen is het waarschijnlijk dat ze met deze concept car vooruitblikken op de opvolger van dit model. Het is het zevende concept van Hyundai dat getekend is volgens de nieuwe designtaal, die luistert naar de welluidende naam ‘Sensuous Sportiness’. Dankzij de scherpe lijnen straalt er inderdaad wel een zekere sportiviteit vanuit, maar het is de vraag wat daar nog van overblijft in de productieversie.

Wat vooral opvalt aan de Vision T is de grille. Deze is gesloten bij stilstand, maar op het moment dat de auto gaat rijden komen de segmenten van de grille één voor één in beweging. Dit systeem hebben de Koreanen Parametric Air Shutter gedoopt en zorgt voor verbeterde aerodynamica en een gunstiger energieverbruik. Daarnaast heeft Hyundai verborgen verlichting in de grille verwerkt. Deze wordt gevormd door spiegelende onderdelen die als het nodig is in verlichting kunnen veranderen. Wanneer we een iets realistischer variant kunnen verwachten van de Vision T is nog niet bekend.