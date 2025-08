Arteon Shooting Brake van Mark duwt 500 Nm naar de voorwielen! #MijnAuto

In deze Mijn Auto-aflevering neemt Wouter plaats naast Mark in zijn opvallende Volkswagen Arteon Shooting Brake.

De Arteon is best zeldzaam op de Nederlandse wegen. Zijn Arteon is gechipt tot 305 pk en bijna 500 Nm koppel, wat zorgt voor net dat beetje extra. Volgens Mark is dit een enorm verschil met een standaard auto. Hoewel zijn vrouw aanvankelijk niet enthousiast was over de blauwe kleur, krijgt hij inmiddels veel positieve reacties.

