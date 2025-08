Dit eigenwijze merk gaat eens uit een ander vaatje tappen

Al kan het merk in kwestie er een historische knipoog aan geven als ze het juist doen.

Ja, we moeten het weer eens hebben over Subaru. Het merk dat wij op zich een warm hart toedragen, maar hun stugheid lijkt hun verkopen in Nederland in de weg te zitten. Daaruit kun je concluderen dat Subaru en Nederland misschien geen match zijn, maar andere merken lossen dat op door een volumemodel te creëren wat niet haaks staat op onze wensen. Subaru weigert dat. En dat is geen nieuwe ontwikkeling.

Subaru Justy

Er was namelijk een Subaru die ondanks het zijn van een retesimpele auto toch een groot USP van Subaru wist mee te nemen. We hebben het dan over de Justy. Uitgebracht in de jaren ’80 als een kleine hatchback die gewoon in de lange lijst Japanse kleine hatchbacks valt, maar dan aangeboden met permanente vierwielaandrijving. Dat maakte hem toch iets unieker dan de andere aanbiedingen.

Een megahit was het niet, maar de Subaru Justy werd toch op veel plekken ter wereld aangeboden en verkocht. De vraag naar vierwielaangedreven compacte auto’s is niet groot, maar groot genoeg om de Justy het vol te laten houden tot en met 1994. Vanaf toen werd het een bijzonder verhaal.

In 1994 kwam er namelijk een nieuwe Subaru Justy, maar dat was zeker geen Subaru. Het was een Suzuki Cultus (die wij kennen als Swift) door Subaru verkocht. In theorie een hele luie rebadge, maar Suzuki bood de Swift (in Nederland) nooit aan met AWD. Oftewel: als je dat graag wilde, moest je de Subaru hebben. De vraag blijft natuurlijk hoe vaak je het écht nodig hebt in een anders betrekkelijk prijzige kleine hatchback, maar je zou maar net een keer in een modderig veld staan met je Swift. Had je nou maar een Justy gehad.

Dit hield Subaru drie generaties vol. In 2004 werd de Justy afgelost door de G3X Justy, wat een rebadge was van de Suzuki Ignis. En wederom was het USP dat je de Suzuki voornamelijk met aandrijving op de voorwielen kon krijgen, maar de Subaru had standaard kracht op alle vier de wielen. In 2007 kwam er weer een nieuwe Justy, dit keer op basis van de Toyota Passo/Daihatsu Boon die wij kenden als Daihatsu Sirion. Bij die laatste was AWD voor het eerst in de geschiedenis van deze rebadge-Justy’s optioneel. Maar ja, dan is de vraag nog belangrijker waarom je niet voor de Daihatsu kiest.

Voor de volledigheid: de naam Subaru Justy keerde nog één keer terug op een Japanse kei car, een rebadge van de Toyota Tank. Iets compleet anders, maar goed, hij hoort erbij.

Nieuwe ‘Justy’

Zoals gezegd was de Justy dus lange tijd een manier om Subaru’s DNA zelfs op een klein model te plakken. Het merk is nu bezig om Toyota’s bZ4X-basis goed te gebruiken, wat begon met de Solterra. De daaruit ontstane Trailseeker is best een gaaf idee om een soort elektrische Outback te creëren. Die auto gaat in Europa dan ook de e-Outback heten. Ook de elektrische C-HR komt nu als Subaru Uncharted.

Volgens Autocar komt daar nog een model bij. Het merk is geïnteresseerd in een compacte EV om met de Renault 5 te concurreren. Volgens de productmanager van Subaru is zo’n model een goede manier om in Europa te scoren. Helemaal omdat het druk is en gaat worden in dit segment met auto’s als de Hyundai Inster, Dongfeng Box, Leapmotor T03, BYD Dolphin Surf en natuurlijk binnenkort de Volkswagen ID.2 en Cupra Raval. Toyota wil al meevechten met een aankomende ‘Yaris EV’ en daar zou Subaru natuurlijk net als hun andere EV’s een rebadge van kunnen maken en hem vervolgens standaard aanbieden met een motor op de voor- en achteras.

De naam Justy wordt nog nergens genoemd door Subaru, maar kom op: dit is nou een uitgelezen kans om een oude naam op de juiste manier uit de mottenballen te halen. Het model is echter zeker nog niet bevestigd: Subaru wil eerst kijken hoe de Uncharted gaat scoren, ook in Europa. Als die tegenvalt, moet het merk eerst terug naar de tekentafel.