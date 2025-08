Bij hoeveel te hard raak ik mijn rijbewijs kwijt op vakantie?

Niet dat je ooit in de buurt komt van deze snelheden, hè? Toch? Nietwaar?

Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, gaan we volgend jaar een stuk meer boetes krijgen, maar ook een stuk minder betalen voor verkeersboetes na jaren van stijgingen. De regel die voorschrijft wanneer je je rijbewijs moet inleveren, zal waarschijnlijk niet aangepast worden. Die is vrij duidelijk: rijd je 50 km/u of meer te hard na correctie, dan beslist de officier van justitie binnen tien dagen over het lot van je rijbewijs. Maar hoe zit dat in het buitenland?

Kortgeleden keken we al naar de boetebedragen voor te hard rijden in het buitenland. Nu de vakantieperiode in volle gang is, is het ook goed om te weten wanneer je het te bont maakt op de vakantiewegen. We hebben verschillende bronnen gebruikt om tot de populairste vakantielanden van Nederlanders en de landen waar we richting de vakantiebestemming doorheen rijden.

België

Direct wanneer je de grens over gaat richting Frankrijk, Spanje en Portugal moet je extra opletten. De Belgen zijn namelijk een stuk strenger als het gaat over rijbewijzen innemen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen binnen en buiten de bebouwde kom. Ben je binnen de bebouwde kom, in een 30 km/u-zone, schoolomgeving of (woon)erf? Dan kun je je rijbewijs al kwijtraken bij 20 km/u te hard. Erbuiten loop je al het risico op een rijontzegging bij 30 km/u. Maar ook als je meerdere keren wordt gepakt, kun je je ribba kwijtraken.

Luxemburg

Alleen al voor het goedkoop tanken (en de tabak voor Tante Lien) nemen veel vakantiegangers de route via Luxemburg. Wil je er extra snel doorheen zonder je rijbewijs te verliezen? Rijd dan niet meer dan 30 km/u te hard. Bij overtredingen van 30 km/u of meer kun je een rijtraining, inbeslagname van de auto en/of een schorsing van het rijbewijs van maximaal drie jaar krijgen.

Frankrijk

Net als in vele andere landen werkt Frankrijk met een puntensysteem. Burgers kunnen punten krijgen op het rijbewijs. Na x-aantal punten volgt de rijontzegging. Maar ook als toerist kun je je rijbewijs kwijtraken door te hard rijden in Frankrijk. Binnen de bebouwde kom ben je bij 20 tot 30 km/u te hard je rijbewijs kwijt. Rij je 30 tot 40 km/u op wat voor weg dan ook, dan kun je drie jaar je rijbewijs kwijt zijn. Ziet La Police dat je voor de tweede keer of vaker 50 km/u of meer te hard rijdt, dan ben je nog eens drie jaar je rijbewijs kwijt én ga je drie maanden de gevangenis in!

Spanje

Nog ietsjes verder zuidwaarts zijn de rijontzeggingsregels nog wat simpeler samengevat. In Spanje trekt de politie je rijbewijs in als je 60 km/u te hard rijdt in de bebouwde kom. Je bent dan één tot vier jaar je rijbewijs kwijt. Buiten de bebouwde kom kun je pas je rijbewijs verliezen bij 80 km/u te hard. In theorie wil dat zeggen dat je onder bepaalde omstandigheden 229 km/u mag rijden zonder een rijontzegging te riskeren.

Portugal

Draai je bij Toulouse rechtsaf richting Portugal, dan kun je vanaf het moment dat je de Frans/Spaanse grens overgaat, dezelfde regels onthouden in Spanje als in Portugal. Ook in het buurland van Spanje moet je je rijbewijs achterlaten wanneer je gepakt wordt met 60 km/u te hard binnen de bebouwde kom en 80 km/u buiten de bebouwde kom. Ook bij ”teveel overtredingen” kun je een rijontzegging krijgen. De rechter zal bepalen wat ”teveel” inhoudt.

Duitsland

We gaan even terug naar het vertrek en kiezen nu voor de route richting Italië, Kroatië en verder. Het moet gek lopen wil je niet eerst door Duitsland rijden. Bij onze oosterburen wordt onderscheid gemaakt tussen wegen in en buiten de stad of het dorp. Binnen de bebouwde kom kun je je rijbevoegdheid al kwijtraken bij 26 tot 60 km/u te hard. Geen paniek: je rijbewijs wordt een maand ingenomen. Hetzelfde geldt voor 21 tot 50 km/u te hard rijden buiten de bebouwde kom.

Je rijbewijs wordt 2 maanden ingenomen wanneer je 61 tot 70 km/u te hard binnen de bebouwde kom en bij 51 tot 60 km/u erbuiten. Drie maanden rijontzegging riskeer je bij een snelheid van 70 km/u boven de maximumsnelheid binnen de stad en 61 km/u erbuiten. De Autobahn hoort hier natuurlijk niet bij. Tenminste, voorlopig niet.

Oostenrijk

Kies je ervoor om de Gotthardtunnel koste wat het kost te mijden, dan kun je omrijden via Oostenrijk. Geen slecht idee hoor, al worden de wegen er wel behoorlijk streng gecontroleerd door de politie. Let erop als je 40 km/u te hard rijdt binnen de bebouwde kom en 50 km/u erbuiten. Word je hiermee gepakt, dan kun je een maand je rijbewijs kwijtraken.

Je mag minimaal drie maanden niet rijden wanneer je 60 km/u te hard rijdt in de bebouwde kom en 70 km/u buiten de stad. De straf stijgt naar een half jaar bij respectievelijk 80 km/u en 90 km/u.

Zwitserland

Wie toch de Gotthardpass durft te troseren, moet extra op zijn snelheid letten. Binnen de bebouwde kom kun je al bij 21 tot 24 km/u je rijbewijs een maand kwijtraken. De straf stijgt naar minimaal 3 maanden bij 25 km/u te hard en naar tenminste 2 jaar bij 40 km/u of meer te hard.

Buiten de bebouwde kom wordt onderscheid gemaakt tussen de snelweg en andere wegen buiten de stad. Op B-wegen kun je een rijontzegging van een maand krijgen als je wordt gepakt met 26 tot 29 km/u te hard, 3 maanden bij 30 km/u te hard en twee jaar bij 60 km/u te hard. Op de snelweg is de politie wat coulanter: één maand rijontzegging bij 31 tot 34 km/u te hard, drie maanden bij 35 km/u te hard en twee jaar bij 80 km/u te hard.

Italië

De Italiaanse politie heeft het vooroordeel dat ze nog een stuk aardiger zijn voor hardrijders, zeker wanneer ze in een Italiaanse auto rijden. Is de Polizia minder goed gezind, dan kun je een rijontzegging van acht maanden krijgen wanneer de agent je pakt met 40 tot 60 km/u te hard. Rijd je 60 km/u of meer te hard, dan kun je twaalf maanden je rijbewijs kwijtraken.

Kroatië

Goed nieuws: in Kroatië raak je in principe niet je rijbewijs kwijt door enkel en alleen één keer te hard rijden. Tot 50 km/u te hard kom je ervan af met een geldboete. Het minder goede nieuws? In plaats van een rijontzegging kun je in de bak belanden. Bij meer dan 50 km/u te hard kun je straffen krijgen als € 1.320 tot € 2.650 boete of een celstraf van maximaal zestig dagen.

Tsjechië

Ik hoor het niet vaak voorbijkomen, maar kennelijk gaan steeds meer Nederlanders naar Tsjechië op vakantie. Wellicht voor een stedentripje in Praag? Hoe dan ook, wie er rondrijdt, moet niet harder dan 40 km/u willen rijden dan de maximumsnelheid in de bebouwde kom en 50 km/u erbuiten. Voor beide vergrijpen staat een straf van zes tot 18 maanden rijontzegging tegenover.

Noorwegen

Waar de meeste landen (waaronder Nederland) het zich makkelijk maken met een minimumsnelheid te hard rijden voor een rijontzegging, splits Noorwegen zo’n beetje alle snelheden op. Hier vind je het grote overzicht van alle vergrijpen per snelheidsgebied van 4 km/u, per soorten weg en bijbehorende straffen.

Wat je moet weten: binnen de bebouwde kom kun je je rijbewijs kwijtraken bij 26 km/u of meer te hard en buiten de bebouwde kom bij 36 km/u te hard. De straffen lopen op naar tenminste drie jaar rijontzegging bij 66 km/u te hard in de stad, 83 km/u buiten de stad en 111 km/u te hard op de snelweg.

Griekenland

Last but not least, een land waar je vanwege de nog slechtere wegen dan in België eigenlijk niet veel wilt rijden: Griekenland. De Nederlanders die er komen, moeten met hun huurauto’s niet boven de 50 km/u boven de maximumsnelheid rijden. In Griekenland kun je je rijbewijs vanaf deze snelheid tenminste zestig dagen kwijtraken.