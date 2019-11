Asociale Lambo-rijder in de kraag gevat

Play Stupid Games Win Stupid Prizes.

Voordat je in een auto stapt en je tussen het verkeer gaat begeven zijn twee dingen handig en vrij noodzakelijk. Een rijbewijs en een geldige autoverzekering. Het is niet slim om zonder deze zaken op pad te gaan. Laat staan je zo gedragen dat de politie je wel aandacht moét geven.

Het centrum van Manchester werd opgeschrikt door een kanariegele Lamborghini Urus. De bestuurder van de Urus trok een aantal keren hard op in en om Stevenson Square. Natuurlijk trok dit rijgedrag de aandacht van de politie. De bestuurder werd dan ook even aan de kant gezet voor een gesprekje.

Toen werd duidelijk dat niet alles in orde bleek te zijn. De bestuurder had wel een rijbewijs, maar de Lamborghini was niet verzekerd. Het enige wat de bestuurder kon laten zien is zijn naam op de autoverzekering van de Volkswagen Golf van zijn ouders. De politie kon dan ook niets positiefs betekenen voor de man en de Urus werd door oom agent in beslag genomen.

De eigenaar van de Lamborghini zal zich moeten melden op het politiebureau met de juiste documenten. Mocht dit laatste niet tijdig gebeuren, dan heeft de politie het recht om de Urus te veilen.

The driver of this Lamborghini felt the need to use Stevenson Square @GMPCityCentre as a racetrack, in full view of a liveried firearms patrol. Turns out him being a named driver on his parents Golf didn't cover him to drive the vehicle so it has been seized for no insurance. pic.twitter.com/jOlSSoK0gh

— GMP Traffic (@gmptraffic) November 14, 2019