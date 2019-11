Grapperhaus: alcomobilist raakt rijbewijs sneller kwijt

Er komen hardere maatregelen tegen bestuurders die met een slok op achter het stuur kruipen.

Hoewel iedereen en zijn moeder weet dat alcohol en verkeer niet samengaan is het nog altijd een groot probleem. Met alle gevolgen van dien. Een dronken bestuurder kan zichzelf, andere automobilisten en kwetsbare verkeersdeelnemers ernstig in gevaar brengen met soms fatale gevolgen. Nu is het nog zo dat een betrapte alcomobilist die in hoger beroep gaat tegen de uitspraak van een rechter nog mag blijven rijden. Daar gaat verandering in komen.

In een nieuw wetsvoorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid staat dat rechters de bevoegdheid moeten krijgen om direct een rijbewijs in te nemen van een beschonken bestuurder wanneer er een uitspraak is geweest. De rechter mag met deze nieuwe wet het rijbewijs maximaal vijf jaar invorderen. Gaat zo’n bestuurder met een ingevorderd rijbewijs toch weer rijden en de politie betrapt deze persoon dan kan hij of zij een celstraf krijgen.

Het is een maatregel om alcomobilisten harder aan te gaan pakken. De maatregel is niet alleen voor bestuurders die met een slok op rijden. Ook automobilisten met drugs in het bloed of wegpiraten zullen te maken krijgen met deze nieuwe wet.

Wie een rijverbod van meer dan twee jaar krijgt opgelegd moet verplicht opnieuw rijexamen doen. Men kijkt naar de totale geschiedenis van de overtreder. Bij wie bijvoorbeeld twee keer een jaar het rijbewijs is ingevorderd zal ook opnieuw examen doen.

Er komen volgend jaar sowieso hogere straffen voor ernstige verkeersmisdrijven. Nu is het nog zo dat rijden onder invloed maximaal drie maanden celstraf oplevert. Vanaf volgend jaar is het zo dat overtreders een jaar achter de tralies kunnen verdwijnen. (via NOS)