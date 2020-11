Aston Martin-bestuurster klaagt garage aan na crash, faalt compleet - Autoblog.nl

De vrouw wilde de graag een poot uitdraaien, maar dat liep anders af.

Amerikanen houden er diverse eigenaardige gewoontes op na. Een van die gewoontes is het indienen van absurde schadeclaims. Als je iets overkomt als Nederlander denk je als eerste ‘shit’ of iets dergelijks, maar een Amerikaan denkt als eerste ‘schadeclaim’. De invloed van dit misselijke compensatiecultuurtje reikt ook over de grenzen, zo blijkt.

De aanleiding voor de schadeclaim in kwestie was een crash die al in 2017 plaatsvond. Het was alleen geen crash met een doorsnee auto, maar met een fraaie Aston Martin DB9 uit 2014. Daar wordt je natuurlijk allesbehalve vrolijk van. Tot overmaat van ramp was het ook nog eens een special edition: de Centenary Edition. Deze versie met een subtiele kleurovergang, vergelijkbaar met de Vanquish Centenary, is gelimiteerd tot 100 exemplaren.

Het betrof een eenzijdig ongeluk waarbij de bestuurster, een zekere Jessica Liu, op een steen knalde. In zo’n situatie kun je niemand de schuld geven, zou je denken. Mevrouw Liu dacht daar echter anders over en besloot het garagebedrijf dat de auto moest repareren aan te klagen.

De reparatiekosten zouden tussen de $65.000 en $100.000 uitkomen. Dit werd niet door Jessica’s verzekering vergoed. Daarom besloot mevrouw de kosten te verhalen op het garagebedrijf. Ze claimde onder meer dat er misbruik was gemaakt van het feit dat ze gebrekkig Engels sprak en vermogend was. Ook beweerde ze dat er sprake was van contractbreuk tussen de Aston Martin-dealer en de garage.

Na vier advocatenkantoren geprobeerd te hebben, besloot Jessica Liu uiteindelijk zichzelf te vertegenwoordigen. Ze eiste een schadevergoeding van $300.000 én een nieuwe Aston Martin. Ze wilde onder gecompenseerd worden omdat ze door crash een slaapstoornis en, je gelooft het niet, een laag zelfbeeld had gekregen door de manier waarop ze behandeld was.

Liu had echter geen poot om op te staan en de uitspraak was dan ook niet in haar voordeel. Ze mag nu onder meer de reparatiekosten, de opslagkosten en een gedeelte van de kosten van de rechtszaak te betalen. De kosten lopen daardoor hoog op, mede vanwege het feit dat de Aston drie jaar opgeslagen stond. In plaats dat ze een schadevergoeding krijgt, mag Liu nu daarom ongeveer $250.000, oftewel ruim €210.000, betalen. Haar zelfbeeld, dat toch al zoveel te lijden had, zal er ook niet op vooruitgegaan zijn.

Via: Richmond News