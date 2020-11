Op te halen bij Domeinen: gezinsauto met 850 pk - Autoblog.nl

Deze Brabus GLS is de minst ingetogen zevenzitter van Nederland en hij staat nu te koop bij een welbekende aanbieder.

Bij sommige auto’s ben je niet verbaasd als uiteindelijk blijkt dat de eigenaar zijn geld niet volledig op een eerlijke manier verdient. Een GLS 63 AMG is geen auto voor brave Hendriken en een getunede en gewrapte GLS 63 AMG is dat al helemaal niet. Er zal daarom niemand steil achterover vallen na deze auto bij Domeinen tegen te zijn gekomen.

Als je niet zoveel geeft om imago, heeft deze GLS wel degelijk veel te bieden. Je bent voorzien van alle luxe en je hebt niet minder dan zeven zitplaatsen. En dan heb je nog steeds een aardige kofferruimte. Als je kroost een keer niet mee hoeft kan de achterbank plat en heb je helemaal een zee van ruimte. Dit exemplaar komt bovendien qua vermogen ook niks te kort. Deze heeft namelijk 850 pk.

Dat laatste is te danken aan Brabus. Die heeft het vermogen opgekrikt van 585 pk naar 850 pk. Het koppel is gestegen van 760 Nm naar 1.450 Nm. Verder heeft de auto het Widestar-pakket gekregen van Brabus. Zoals de naam al doet vermoeden is de GLS daardoor een stuk breder een agressiever geworden. Om deze sinistere verschijning nog een klein beetje kleur te geven, heeft de eigenaar de auto donkerblauw laten wrappen.

Domeinen doet niet aan richtprijzen, dus van hen krijgen we geen prijsindicatie. Die kunnen we wel ergens anders vandaan halen. Vorig jaar stond dezelfde Brabus GLS namelijk ook te koop. De auto mocht toen mee voor €175.000. Er stond toen 64.000 km op de klok. Inmiddels is de GLS weer een jaartje ouder en is er nog zo’n 6.000 km bijgekomen. Die 175 mille, daar kan dus wel wat van af. Bovendien zul je bij Domeinen niet de hoofdprijs betalen. Wie durft?

Met dank aan @yippiekaye voor de tip!