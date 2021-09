Aston Martin bevestigt coureurs voor 2022! ‘BREEK’

Ja, we zetten de ‘BREEK’ tussen haakjes, want deze kun je zien aankomen. Aston Martin bevestigt de coureurs voor het volgende seizoen.

Het is het seizoen nog niet helemaal voor Aston Martin. Op dit moment staat de equipe namelijk op de zevende positie. Dat is toch even wat minder dan de vierde positie van vorig jaar. En dat terwijl het merk nu een heus fabrieksteam is met de vele miljoenen én leiding van Lawrence Stroll.

Vorig jaar besloot men hun meest trouwe en succesvolle coureur de laan uit te sturen. Het team uit Silverstone (toen nog Racing Point en daarvoor Force India geheten) nam afscheid van Sergio Pérez ten faveure van Sebastian Vettel. De viervoudig wereldkampioen kon geen potten breken bij Ferrari. Sterker nog, de Duitser leek zijn vorm seizoen na seizoen een beetje kwijt te raken.

Aston Martin bevestigt coureurs

Enfin, we zijn nu in 2021 aanbeland en Aston Martin bevestigt hun coureurs voor het komende seizoen. En het duo is geworden: Lance Stroll en Sebastian Vettel. Wow! Die zag niemand aankomen! Sebastian Vettel had een éénjarig contract, maar een optie voor 2022. Die wordt nu gelicht. Maar, van Lance Stroll wisten we het niet.

Het is natuurlijk een gokje, maar aangezien Lawrence Stroll de papa is van Lance Stroll, leek het ons aannemelijk dat hij mocht blijven. Het hele imperium wordt immers opgebouwd om uiteindelijk Lance mee te kunnen laten doen voor de ‘knikkers’. De spreekwoordelijke kogel is door de nu eveneens spreekwoordelijke kerk: Lance Stroll mag blijven! Wat voor een contract hij heeft en wat het doet met zijn zakgeld, weten we niet.

Stoeltje over

Het is op zich wel logisch dat beide coureurs mogen blijven. Volgend jaar komen er grote technische wijzigingen. Dan wil je het liefst een betrouwbaar duo dat al bekend is met de huidige auto’s en die vertaalslag kan maken.

Nu Aston Martin zijn coureurs bevestigt, zijn er nog maar een paar opties voor aspirant Formule 1-coureurs voor 2022. Bij Alfa Romeo is er nog een stoeltje vrij. Het contract van Antonio Giovinazzi loopt namelijk af. Er gaan diverse geruchten (Nyck de Vries en Guanyu Zhou), maar het zou zomaar kunnen dat men Giovinazzi aanhoudt. Dit seizoen is hij duidelijk gegroeid en anders heb je volgend jaar én een compleet nieuwe auto én twee nieuwe coureurs waarvan één debutant. Kortom, we zijn er bijna!

Via: Formula 1.