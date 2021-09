Heritage Customs Defender doet alles goed en fout tegelijk

Uiteraard zullen we toelichten waarom de Heritage Customs Defender de plank mis slaat en toch ook absoluut niet.

De nieuwe Land Rover Defender is een absolute homerun voor de Britten. De auto behelst perfect wat men in 2021 verlangt van een dergelijke auto. Het is ook geen sinecure om in een gamma van enkel crossovers en SUV’s nóg zo’n soort auto te plaatsen. Voor hetzelfde geld heb je ook een Land Rover Discovery of Range Rover Velar, bijvoorbeeld.

Het knappe is dat het alsnog een werkpaard is, die je eventueel luxe kunt laten uitrusten. Maar zelfs met alle luxe erop, is het nog altijd meer een stoere auto dan luxe auto. Denk aan de bedrijfswagen-varianten, de steelies en de nodige off-road accessoires. Maar het Nederlandse Heritage Customs Defender gooit het juist over de andere boeg.

Heritage Customs Defender

Hun laatste project is de ‘Valiance Verdigris’. Het is een aangepakte Defender, maar niet zoals Project Kahn het zou doen. In plaats van een zwarte auto is deze lichtgroen. Dat lichtgroen is een hoedtik naar de eerste Land Rover, de HUE 166. Daarnaast zijn er een hoop bronzen details, zoals de letters, de roosters aan de zijkant en de luchtinlaten.

De velgen zijn 22 inch groot en gesmeed. Op zich handig, want dan zijn ze lichter (en sterker), maar kleinere wielen zetten nog meer zoden aan de dijk. Maar ja, het oog wil ook wat.

Dat geldt al helemaal voor het interieur van de Heritage Customs Defender Valiance Verdigris. Ook hier zien we de nodige bronzen details voorbij komen. Maar het meest opmerkelijke is de nieuwe bekleding. Want overal waar je kijkt is nu zacht nappaleder of alcantara.

Inspiratie

De kleur van het alcantara is geïnspireerd op de softtop van de eerste Land Rover. Wederom een sympathieke hoeftik. Alhoewel de auto op deze auto nog minder gemeen heeft met het origineel.

Over origineel gesproken, het is absoluut origineel gedaan. En ondanks dat het verder dan ooit staat van wat Land Rover bedoelde met de auto, begrijpen we het zeker. Land Rover zal het liefst de veeleisende klanten verwijzen naar een Range Rover.

Met de Heritage Customs Defender kun je de ambiance van dat model een beetje combineren met het stoere van de Range Rover. Als je kijkt naar hoe populair luxe Mercedes G-Klasses zijn, zal Heritage Customs geen problemen hebben om hier veel van te verkopen. Reken qua prijs ongeveer op een kleine 20 mille, bovenop de Defender die je zelf mee moet nemen.