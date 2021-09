Stoelendans voor 2022: Nyck wel/niet naar Alfa?

Houdt de stoelendans voor 2022 dan eindelijk op?

De bezetting van volgend jaar in het Formule 1 veld is bijna bekend. Dat komt bijna enkel en alleen door de transfernieuwtjes van de afgelopen paar dagen. En natuurlijk alle contracten die al bekend waren.

Voor wie het allemaal even te snel is gegaan, een kleine recapitulatie. Ten eerste nam Kimi Räikkönen de beslissing om na dit jaar met pensioen te gaan. Geweldige vent Valtteri Bottas neemt zijn plaats in bij Alfa Romeo. George Russell gaat naar Mercedes en laat een plekje vrij bij Williams. Alex Albon neemt dat zitje in bij Williams, waar ook Latifi is bevestigd. Bij AlphaTauri zijn de contracten ook verlengd. Dus dan blijven er nog een paar plaatsen over voor de stoelendans voor 2022.

Giovinazzi

Bij Haas loopt Mick Schumacher zijn contract af, maar gezien het talent, de exposure en het feit dat de sponsor een Duitser wil, lijkt het aannemelijk dat hij mag blijven. Zoals mijn oud-docent rechten altijd zei: met een aan zekerheid grenzende vorm van waarschijnlijkheid. Nikita Mazepin zal ook blijven, daar zijn vader de huissponsor is ongeveer.

Dan blijft voor de stoelendans voor 2022 alleen het zitje over van Antonio Giovinazzi. De Italiaan doet het dit seizoen helemaal niet verkeerd. Sterker nog, de momenten dat hij wat kan laten zien, laat hij het ook zien. Maar ja, een goede inhaalmanoeuvre van P14 naar P13 of een keer Q2 halen, blijft meestal redelijk ‘onder de radar’.

Stoelendans voor 2022

De laatste paar dagen circuleert er een bekende naam voor het zitje: die van Nyck de Vries. Vannacht werden we dan ook blij verrast met de ‘officiële’ bevestiging dat hij naar Alfa Romeo gaat! Helaas ging het bericht er heel snel vanaf en is het sindsdien radiostilte en dus geen einde aan de stoelendans voor 2022.

Wat is er aan de hand? Het kan natuurlijk zijn dat er nog wat onderdelen van het contract uitonderhandeld dienen te worden. Een ander dingetje is wellicht dat het te voorbarig is en men toch voor een ander kiest. Er zijn meerdere namen die circuleren, maar die van Guanyu Zhou wordt door kwaliteitspublicatie Marca genoemd. Nu geldt dat niet als een toptalent, maar hij brengt 30.000.000 redenen mee (euro’s dus). Daarbij kan een Chinese coureur zorgen voor enorme exposure voor sponsoren.

Back-up

Er valt ook nog wat te zeggen voor Nyck de Vries, uiteraard. Frederick Vasseur en Toto Wolff zijn goede vrienden van elkaar. Voor Toto zou het niet verkeerd uitkomen om De Vries F1-ervaring op te laten doen.

Niet alleen omdat Nyck al een Formule 2 en Formule E kampioenstitel op zak heeft. Ook omdat Wolff zo een extra coureur achter de hand heeft, mocht de 36-jarige Lewis Hamilton er de brui aan gaan geven. Het is dus nog even afwachten voordat de stoelendans voor 2022 is afgelopen.

Met dank aan Raymon voor de tip over de F1 social post.