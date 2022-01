Vettel heeft geen baas meer sinds gisteren

Vettel heeft geen baas meer sinds kort. Lance Stroll ook niet trouwens.

Het mooie van Drive to Survive is dat je een kijkje kan nemen in de keuken van de Formule 1. Natuurlijk, het is allemaal een beetje aangedikt, maar laten we eerlijk tegen elkaar zijn. Op datingsites profileert iedereen zich als de ultieme Adonis. Toch?

Terug naar de Netflix-serie. Daarin was het vooral erg leuk om de een beeld te krijgen van alle teambazen. Met name Gunther Steiner is door de serie legendarisch geworden. Toto Wolff profileert zich op zijn eigen wijze, terwijl men bij sommige teams de bazen iets meer op de achtergrond staan.

Vettel heeft geen baas (voor nu)

Dat is bij Aston Martin Racing Cognizant het geval. Daar was tot gisteren Otmar Szafnauer de grote teambaas. Lawrence Stroll (de vaderrr van Lance) is de eigenaar, maar het is Otmar die de dagelijkse leiding in handen heeft. Eh, had. Aston Martin heeft namelijk zojuist bekend gemaakt dat Szafnauer er niet meer werkt.

Aston Martin Racing vindt dat Aston Martin Racing uitstekend functioneert en niet direct een nieuwe teambaas nodig heeft. Sebastian Vettel zal dus nog eentjes zonder baas zitten, evenals zijn teammaat Lance Stroll. Szafnauer wordt wel bedankt voor zijn bewezen diensten. De 57 jarige Otmar is sinds 2009 werkzaam bij Force India, dat later omgedoopt werd tot Racing Point en sinds afgelopen seizoen dus Aston Martin Racing.

Geen donderslag

Het vertrek van Szafnauer komt niet helemaal als donderslag bij heldere hemel. Een paar maanden geleden gingen er geruchten dat de Roemeense Amerikaan naar Alpine zou verkassen. Ook waren de prestaties van het afgelopen seizoen niet denderend.

Of er überhaupt een vervanger komt, is nog maar de vraag. Wellicht dat Lawrence Stroll van het moment gebruik maakt, door de management-structuur aan te pakken (net zoals bij Williams het afgelopen jaar gebeurd is). Ook kun je natuurlijk afvragen in hoeverre je een zwaargewicht als Szafnauer nodig hebt, nu Martin Whitmarsh (de oude CEO van McLaren Racing) bij Aston Martin aanwezig is. We zijn nu in elk geval al benieuwd naar de beelden van Drive To Survive.

Via: Aston Martin.