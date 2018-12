Aston Martin combineert het beste van twee werelden

Oud en nieuw in een gegoten maatpak.

Het hebben van een klassieke auto is een mooie hobby. Door allerlei regelgeving is het helaas steeds lastiger om te genieten van een oude vierwieler. Zeker als je een oude binnenstad wil binnenrijden met je oldtimert.

Misschien dat Aston Martin dé oplossing heeft gevonden. Het is een zeer interessante techniek. De Britten hebben een omkeerbare elektrische aandrijflijn ontwikkeld. Met dit platform kunnen (oudere) auto’s toch emissievrij door het leven na een ombouw.

Het merk heeft het voorbeeld toegepast op een DB6 MkII Volante uit 1970. Onder de motorkap zit nog steeds de conventionele brandstofmotor, inclusief de originele versnellingsbak. Er is echter een cassette aanwezig die de auto in staat kan stellen om volledig elektrisch te rijden. Via een schermpje in het interieur kan de bestuurder dit regelen. Details over hoeveel kilometer er elektrisch gereden kan worden heeft Aston Martin niet bekendgemaakt, maar emissievrij door stadsverkeer rijden zal waarschijnlijk tot de mogelijkheden horen. Opladen gaat, net als bij een normale elektrische auto, met een stekker. Het concept klinkt briljant. Die zes-, acht- of twaalfcilinders heb je in stadsgebied niet nodig en kunnen zo op buitenwegen tot leven gebracht worden.

De EV-aandrijflijn op de DB6 is nog een concept. De kans bestaat dat Aston Martin de techniek, eenmaal klaar voor gebruik, groot kan inzetten. De techniek is ontwikkeld door Aston Martin Works in Newport Pagnell. Doel van de ontwikkeling is dat klassieke auto’s in de toekomst legaal blijven, met strenge wetgeving voor conventionele auto’s in het vooruitzicht. Aston Martin verwacht het product in 2019 te kunnen leveren.