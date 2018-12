Tesla’s plannen voor de Model Y uitgelekt

Wanneer ziet deze nieuwe elektrische auto het licht?

Volgend jaar starten de Europese leveringen van de Model 3. De productie loopt inmiddels op rolletjes en op de achtergrond kijkt Tesla naar wat gaat komen. Het eerstvolgende model is de Model Y, een elektrische crossover die zijn basis met de Model 3 deelt.

Eerder dit jaar werd duidelijk dat Elon Musk de Model Y in 2019 wil presenteren. De productie zou in 2020 van start moeten gaan. Deze plannen zijn aan de hand van gelekte documenten bevestigd via Business Insider. De documenten laten zien dat Tesla de Model Y in de welbekende fabriek in Nevada, maar ook in de nieuwe fabriek in Shanghai wil gaan produceren.

Tegen december 2020 is het de bedoeling dat er in Nevada 7.000 auto’s per week van de band rollen. In februari 2021 moeten in Shanghai wekelijks 5.000 auto’s geproduceerd worden. Hoewel de Model Y zijn basis leent van de Model 3, zal de elektrische crossover op een paar punten wel degelijk wat toevoegen. Uit de documenten blijkt bijvoorbeeld dat de Model Y een derde zitrij gaat krijgen.

Volgens Tesla zelf is de informatie niet meer heel accuraat. In een reactie liet de Amerikaanse autofabrikant weten dat het gelekte document verouderd is. “Zodra we informatie hebben, brengen we dit naar buiten. Voor nu ligt de focus op het leveren van de Model 3 in Europa en China in begin 2019”, aldus een woordvoerder.

Foto: een Model Y impressie via Miguel Massé op Twitter