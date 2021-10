Aston Martin DB6 met stekker zal niet iedereen waarderen

Klassiekers ontdoen van hun aandrijflijn en ze volledig elektrisch maken. Deze Lunaz Aston Martin DB6 heeft zo’n operatie ondergaan.

Er zijn twee kampen als het gaat om elektrische auto’s en klassiekers. Je hebt mensen die het absoluut heiligschennis vinden. Want, aan een klassieker ga je niet ‘prutsen’. Het andere kamp is juist van mening dat dit een perfecte manier is om een klassieker nieuw leven te geven. En dan hebben we het over de aandrijflijn volledig elektrisch maken.

Aston Martin DB6 door Lunaz

Lunaz Design uit Engeland is gespecialiseerd in het elektrisch maken van iconische oude auto’s. Ze deden het in verleden met een Rolls-Royce en nu met een Aston Martin DB6. Goed getimed, met No Time To Die nu in de bioscoop. Het merk staat weer helemaal in de picture wat dat betreft. De originele vier-in-lijn werd gelepeld uit de DB6. Daar kwam een volledig elektrische aandrijflijn voor in de plaats.

De DB6 van Lunaz komt met twee accupakketten op de markt. Met een 80 kWh accu of met een enorme 120 kWh accu. De keuze is aan de klant. De actieradius bedraagt maximaal 410 kilometer. De bedoeling is dat de eerste klanten in het derde kwartaal van 2023 de sleutels ontvangen van hun elektrische Aston Martin DB6.

De Lunaz Aston Martin DB6 is niet goedkoop. Inclusief donorauto moet je denken aan zo’n 800.000 euro. Dat is nog voor belastingen. Omdat het een elektrische auto is heb je in elk geval geen BPM. Scheelt toch een slok op de borrel, nietwaar. Elke DB6 past Lunaz in huis aan. Naast de aandrijflijn krijgt de elektrische auto moderne remmen, ophanging en een infotainmentsysteem. Het bedrijf is gelokaliseerd in Silverstone.