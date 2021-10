Top 15: occasion verkopen EV’s 2021 tot nu toe

Welke elektrische auto’s als occasion doen het goed dit jaar tot nu toe? We zochten het voor je uit.

Hadden we eerder deze week een lijstje met de nieuwverkopen van de eerste drie kwartalen. Nu is het de beurt aan de occasion verkopen EV’s 2021 tot nu toe. De lijst is samengesteld aan de hand van gegevens van de BOVAG. Daar is vervolgens een top 15 uit voortgekomen.

Wat opvalt is dat de Volkswagen ID.3 een echte hit blijkt. Als occasion dan. De ID-auto staat stipt op één. Het zijn eigenlijk zeer jong gebruikte auto’s, want de ID.3 kwam pas in 2020 op de markt. Maar ook een auto met slechts een paar honderd kilometer op de klok is formeel gezien een occasion en dus wordt deze als zodanig geregistreerd. Sowieso staan er meer jonge auto’s in deze top 15 occasion verkopen EV’s 2021. De Volkswagen ID.4, Peugeot e-208 en Opel Corsa-e zijn tevens EV’s die nog maar kort verkrijgbaar zijn.

Oudgedienden

Begeven zich er dan geen veteranen tussen? Jazeker wel. We zien onder andere een Tesla Model S, Nissan Leaf, Renault Zoe en Hyundai IONIQ in het lijstje staan. Stuk voor stuk elektrische auto’s die toch al heel wat jaren bekend zijn op de markt. De zojuist genoemde EV’s als de Nissan Leaf en Renault Zoe zijn door de jaren heen wel vernieuwingen onder gaan. Onder andere een opgefrist uiterlijk en een verbeterd accupakket met een verder rijbereik behoort tot die updates.

In de maanden januari tot en met september 2021 zijn er in totaal 23.182 elektrische occasions verkocht, aldus de BOVAG. De top 15 occasion verkopen EV’s 2021 check je hieronder.