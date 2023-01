Tesla dendert van klif af, 4 inzittenden overleven!

Zijn Tesla is eigenlijk gewoon een rijdende Talisman, als we het goed begrijpen. Een Tesla dendert van een klif en iedereen overleeft het gewoon.

Een van de lastigste dingen voor nieuwe fabrikanten om te doen is om een veilige auto bouwen. In principe vindt niemand veiligheid (meer) een issue. Nu alle auto’s standaard 5 sterren halen bij de EuroNCAP-score kijken we eigenlijk nergens meer vanop. En als een auto maar één ster heeft, is dat omdat er geen waarschuwingpiepjes inzitten en er geen airbag zit om de trekhaak. Ofzo. Tesla had het vrij snel voor elkaar, de modellen staan te boek als zeer veilig.

Tesla dendert van klif, iedereen leeft!

Dat blijkt ook wel uit dit bizarre ongeluk dat afgelopen maandag voorviel. het gebeurde zo’n 35 kilometer ten zuiden van San Francisco. Op een bergachtige weg reed een Tesla ‘sedan’ van een klif af en niet zo’n beetje ook. De auto denderde 76 meter naar beneden! 76! Dat is echt een enorme hoogte waarbij je eigenlijk altijd de tekst verwacht: alle inzittende kwamen om het leven.

Maar nu komt het bizarre, alle 4 de inzittenden wisten de megacrash te overleven. Het gaat om een gezin met twee volwassenen (man en vrouw) en twee kinderen, een van 4 en een van 9. Beide kinderen zaten in een autozitje. Deze zat na de val nog deugdelijk gemonteerd. Waarschijnlijk heeft dat hun leven gered. De ouders (daar gaan we even vanuit) zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De kinderen gingen uiteraard mee, maar waren er geheel zonder krassen van afgekomen! De volwassenen zijn buiten levensgevaar.

Geen AutoPilot

Voor de hulpdiensten is dat ook weleens een prettig verhaal. Er gebeuren hier namelijk veel vaker ongelukken. Waarschijnlijk dat het daarom ook ‘Devil’s Slide’ heet. In de meeste gevallen zijn de ongelukken die hier gebeuren fataal voor de bestuurders en inzittenden.

De auto in kwestie is een witte Tesla Sedan. We kunnen alleen niet zo snel uitvogelen of het een Model 3 of een Model S is. Gezien de wielen denken wij een witte Tesla Model 3, maar we laten ons graag corrigeren.

Omdat het een Tesla is, vroeg men zich af of de AutoPilot iets met het ongeluk te maken heeft. Dit valse vermoeden kan meteen in de prullenbak, volgens de politie is er namelijk geen indicatie dat de AutoPilot aan stond.

Via: CNN

Fotocredit: CHP Golden Gate Division Air Operations via Facebook.

De beelden kun je hieronder bekijken:

Videocredit: ABC7 News Bay Area via YouTube.

