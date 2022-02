Aston Martin neemt nog geen afscheid van de V12

Aston Martin stelt het afscheid van de twaalfcilinder zo lang mogelijk uit.

Bij Aston Martin denk je al snel aan een V12, maar eigenlijk maken de Britten nog helemaal niet zo lang gebruik van de twaalfcilinder. Pas in 1999 werd de eerste Aston Martin met een V12 geïntroduceerd, de DB7 Vantage. Aangezien Aston Martin al 109 jaar bestaat, zou je kunnen zeggen dat ze nog maar net begonnen zijn met V12’s.

Toch is de V12 niet meer weg te denken bij Aston Martin. De DB9, DBS, Vanquish en de V12 Vantage: stuk voor stuk zijn het droomauto’s. En niet in de laatste plaats dankzij hun twaalfcilinder.

Het leek er helaas op dat het einde nabij was voor Aston Martin’s met een V12. Er komt nog een V12 Vantage, maar Aston Martin sprak daarbij van “een einde van een tijdperk”. Dat klinkt als “het einde van de V12”.

Gelukkig hebben we goed nieuws: Aston Martin gaat (nog) geen afscheid nemen van de V12. Het einde van een tijdperk slaat op het Vantage-tijdperk en nog niet op het V12-tijdperk.

Aston Martin CEO Tobias Moers zegt tegenover Autocar dat de V12 nog steeds “een beetje potentie” heeft. Moers laat weten dat de V12 er pas tegen 2026-2027 uit zal gaan. Tegen die tijd zal Aston Martin wel moeten, want dan gaan de Euro 7-normen in.

Momenteel neemt de V12 nog een dominante positie in binnen het gamma van Aston Martin. Er wordt namelijk in twaalfcilinder geleverd in de DB11, de DBS, de V12 Speedster en – niet te vergeten – de Valkyrie. In plaats van de 5,2 liter biturbo V12 heeft deze een atmosferische 6,5 liter V12 van Cosworth. Ook dat kan nog gewoon anno 2022. Eigenlijk mogen we niet klagen.

De V12 zal in ieder geval niet zijn weg vinden naar de DBX, want die is met een 707 pk sterke V8 al snel zat. Het is echter wel mogelijk dat we de komende jaren nog minstens één gelimiteerde sportwagen met een V12 krijgen. Gewoon, omdat het nog kan.

Via: Autocar

Foto V12 Vantage: @wolfssjrd