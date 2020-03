Aston Martin DBS Superleggera crasht in Doetinchem

Niet iets wat je graag ziet als liefhebber van fraai gelijnde Britse sportwagens.

Het is altijd pijnlijk om te zien als er een stukje automobiele kunst in de kreukels ligt. De Aston Martin DBS Superleggera kan zeker tot die categorie gerekend worden. Met dit model bewezen de Britten dat ze het tekenen van fraaie auto’s nog niet verleerd zijn. Helaas zorgde een botsing met een Doetinchems verkeerslicht ervoor dat dit lijnenspel van deze DBS niet meer intact is.

De mogelijke aanleiding van het ongeluk maakt het extra zuur: volgens lokale media was de bestuurder namelijk onwel geworden. De Gelderlander meldt dat de man aanvankelijk niet aanspreekbaar was. Het ambulancepersoneel zou de bestuurder nagekeken en vervolgens naar huis gestuurd hebben. Dat gold helaas niet voor de auto, die wel afgevoerd moest worden.

Het ongeval vond vanochtend plaats in het centrum van Doetinchem. De voorkant van de auto heeft een zware oplawaai gekregen. De airbags zijn niet afgegaan door de klap, maar de aanrijding was wel zodanig hard dat het stoplicht naar beneden kwam zeilen.

Aan een DBS Superleggera hangt in Nederland een prijskaartje van zo’n €375.000. Met wat leuke opties kan dit zomaar oplopen tot boven de vier ton. Dan heb je wel 725 pk tot je beschikking. De meeste Nederlandse eigenaren kiezen voor grijs of zwart, maar dit exemplaar is voorzien van een prachtige rode lak. We zouden haast zeggen: de enige juiste keuze.

Aston Martin introduceerde de DBS Superleggera in 2018. Sindsdien is het nog niet of nauwelijks voorgekomen dat er een crashte. Er zijn in ieder geval geen beelden van te vinden op het wereldwijde web. Het lijkt er dus op de Aston Martin-rijders over het algemeen toch als een gentleman rijden. Misschien kan de nieuwe Bond-film er nog verandering in brengen, maar tot op heden zijn beelden van gecrashte DBS Superleggera’s gelukkig zeldzaam.

Foto’s: News United

Met dank aan Jaap voor de tip!