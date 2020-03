Renault Clio RS aankoopadvies en video

Een lekker bommetje. Nieuw natuurlijk niet te versmaden, maar hoe zit dat tweedehands? Vandaar dit Renault Clio RS aankoopadvies.

De Renault Clio IV R.S. werd in 2013 op de markt gebracht. Vanaf de introductie van de Clio IV in 2012 was het internet in rep en roer. Wel of geen handbak? Wat voor motorblok gaat erin komen? Kleiner kon toch haast niet?

Wel dus. De Clio R.S. Kreeg een 1.6 TCE turboblok. Dat blok leverde 200 pk, vergelijkbaar met het uitgaande, natuurlijk ademende model. Later volgde ook nog een Trophy-versie met 220 pk. Maar het blok werd altijd gekoppeld aan een EDC. Dat is de automaat van Renault met dubbele koppeling.

Het koppel van de 1.6 TCE bedraagt 240 Nm. Vanaf de eerste update in 2015 werd dat zelfs 260 Nm. Er kwamen verschillende speciale uitvoeringen, waaronder de iets meer hardcore Trophy en de Monaco GP. Uiteraard was de Renault Clio IV R.S. net als voorgaande generaties uit te rusten met een Cup-pakket. Dat betekende vooral een straffer onderstel en grotere remmen. Voor de liefhebbers van sportief rijden: ga voor een Cup-chassis en een auto van na 2015 voor de betere versnellingsbak. Als je het kan betalen, ga dan voor een Trophy 220, die is echt het lekkerst.

Aandachtspunten Renault Clio RS aankoopadvies

Als je een tweedehands Renault Clio RS wilt kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. De betrouwbaarheid is op zich orde, maar loop toch even door de lijst met Renault Clio RS problemen heen.

Diefstal

De Clio IV R.S. is de laatste tijd erg populair bij mensen die niet willen betalen voor leuke spullen. Houdt er rekening mee dat er veel Clio IV R.S.’jes van eigenaar wisselen zonder dat ze bij het postkantoor overgeschreven worden. Dat geldt niet alleen voor de Renault Clio R.S., maar ook de Megane RS is populair bij het dievengilde. Zorg voor goede beveiliging dus! Bijvoorbeeld een alarm wat los van de autobeveiliging werkt.

Ja dit is een Megane RS en op de achtergrond de Clio RS

Carrosserie

Het is een auto die werd gekocht om zijn prestaties. Potentieel heeft hij dus ook schade gehad. Check dit goed. Er is met name bij importauto’s een verhoogde kans op een schadeverleden.

De Clio IV R.S. Phase 1 heeft vaak last van windgeruis rond het voorste klein zijruitje. Phase 2 rubbers of een tochtstripje kunnen dit oplossen.

De achterspoiler is middels een terugroepactie beter vastgezet op sommige Clio R.S.’jes.

Onderstel

De remmen van de vroege Clio R.S. waren niet de allerbeste, gingen niet lang mee. Vroege auto’s met een hele lage kilometerstand hebben deze dus potentieel nog tijdens het schrijven van dit Renault Clio RS aankoopadvies in 2020.

Het kan bij dit soort auto’s nooit kwaad om even goed de profieldiepte van de banden te checken.

Aandrijflijn

De Clio’s R.S. Phase 1, dus die van voor de eerste facelift in 2015, hadden niet de best schakelende EDC. Sterker nog: die bak was het zwakste punt van de hele auto. Niet zo zeer dat ze technisch zwak waren, maar ze reageerden gewoon traag. De Phase 2 was nog steeds niet fantastisch, maar zeker stukken beter en sneller. Er zijn ook tuners die de versnellingsbaksoftware kunnen upgraden naar sportievere eigenschappen.

Elektrisch

De Renault Clio IV RS Phase 1 heeft niet de meest fantastische verlichting, daar klagen eigenaren nog wel eens over.

Auto’s gebouwd t/m juli 2015 kunnen last hebben van storingen aan de ruitenwissers. Hier is een terugroepactie voor geweest.

Motoren

1.6 EDC 147 kW/ 200 pk

1.6 EDC 162 kW/ 220 pk

Aanbod Renault Clio RS op Marktplaats

Er zijn ten tijden van het maken van dit aankoopadvies op Marktplaats ruim 40 tweedehands Renault Clio IV RS te vinden De prijzen variëren van €11.000 tot €27.000, waarbij opvalt dat zwart, geel en rood de populairste kleuren zijn. Het complete aanbod van Renault Clio occasions is natuurlijk ook op Marktplaats Auto te vinden.