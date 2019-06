8x Aston Martin DBS Superleggera op NL kenteken

Hoe verloopt de integratie van de nieuwe DBS?

Het is voor een autofabrikant ontzettend moeilijk om een opvolger te bedenken van een geliefd model. De vorige DBS werd, mede door James Bond en het prachtige design, op een voetstuk gedragen. De auto kreeg in vorm van de Vanquish een opvolger en dat model is inmiddels verleden tijd. De Vanquish komt in een toekomstig stadium terug als een soort hypercar, terwijl de uitgaande Vanquish is opgevolgd door deze DBS Superleggera.

Aston Martin heeft zijn best gedaan om er iets van te maken. De Nederlandse kopers lijken in elk geval overtuigd, want inmiddels zijn er al acht stuks van de DBS Superleggera gespot op Autojunk. Mind you: deze auto kruipt qua prijs richting de 400.000 euro (sommigen gaan er zelfs over) en voor dat geld kun je heel veel andere GT’s en supercars kopen. Check hieronder een overzicht van de gespotte exemplaren. Ook kun je lezen wat de eigenaar of eigenaresse heeft moeten aftikken voor de 725 pk sterke Aston Martin. Typisch Nederlands zijn de overdaad aan grijze en zwarte exemplaren. Een enkeling heeft gedurfd een kleurtje te kiezen. Klik op de afbeelding om meer foto’s te bekijken indien beschikbaar.

XJ-884-R – grijs – 375.319 euro

Autoblog-lezer mocht een rondje met dit exemplaar en nam de volgende foto.



XT-151-S – grijs – 375.855 euro

Deze grijze kleur heeft een blauwige tint in zich. Oogt apart en sensueel



XK-639-H – grijs – 377.141 euro

De eigenaar koos voor grijs met zwarte velgen



ZF-953-K – grijs – 378.326 euro

De DBS werd gespot in zijn natuurlijke habitat



ZB-650-R – grijs – 389.186 euro

Erg stealth uitgevoerd, deze DBS Superleggera



XK-192-Z – zwart – 397.809 euro

De gekleurde remklauwen geven de Aston Martin nog een klein beetje flair



XR-190-Z – grijs – 411.786 euro

Mat grijs op deze DBS, het is weer eens wat anders



XZ-449-V – rood – 413.254 euro

Kanonnen wat een gaaf exemplaar. De M4 CS valt in het niet met zo’n rode duvel naast hem.



