Pas op: meer kans op overstekend wild

De dieren geven geen gehoor aan de oproep om thuis te blijven.

Niet iedereen is gedupeerd door de coronacrisis. Er zijn ook groepen die er juist van profiteren. Daartoe behoort ook de wildpopulatie van ons land. Zij hebben zelf niets te vrezen van het virus (behalve misschien de vleermuizen), en intussen zijn ze mooi van al die luidruchtige mensen af.

Vanuit buitenland kwamen er al beelden van diverse diersoorten die zich in de verlaten straten begaven. Ook in Nederland ziet het wild kansen. Het is nu een mooie tijd om bijvoorbeeld eens een keer op en rond de snelweg te bivakkeren.

De Rijkswaterstaat roept daarom degenen die zich nog op de snelweg begeven op extra alert te zijn op overstekend wild. Normaal gesproken is er zoveel verkeer dat dieren het niet in hun hoofd halen om in de buurt van een snelweg te komen. Nu het echter extreem rustig is wordt dat een ander verhaal.

Door het weinige verkeer zien we dat een ander soort weggebruiker zich steeds vaker laat zien op en rond de snelweg: wilde dieren. En dat betekent opletten! Meer info: https://t.co/CLaNpoMhGm pic.twitter.com/LM5nJCssYR — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) March 26, 2020

Op een lege snelweg is het natuurlijk makkelijk om de aandacht wat te laten verslappen. De Rijkswaterstaat roept echter op om alert te blijven en ook de bermen in de gaten te houden. Een ontmoeting met een hert, ree of wild zwijn op de snelweg is meestal voor beide partijen niet zo prettig.

Het voordeel van de rustige wegen is wel dat je makkelijker uit kunt wijken voor overstekend wild, zonder daarbij meteen een medeweggebruiker te rammen. Toch blijft het een dilemma. Een overhaaste uitwijkmanoeuvre doet vaak meer kwaad dan goed.