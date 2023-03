Aston DBX met 800 pk heeft extra downforce

Deze Aston Martin DBX met 800 pk heeft dat wel nodig ook.

De Aston Martin DBX is nu alweer 3 jaar op de markt en het hoeft geen betoog dat dit de populairste auto is die ze in Gaydon bouwen. Het zou dus maar zo kunnen zijn dat je bij de bakker in Monaco staat en dat er meerdere DBX’en geparkeerd staan. Ja, dan voel je je niet meer zo uniek als de folder en de verkoper beloofd hadden.

Gelukkig is Mansory daar om je te helpen. Ze hebben al eens eerder hun kunsten vertoond op een DBX en dat resultaat was, eh, nogal schrikbarend. En nu is het tijd voor een nieuwe DBX van Mansory en het resultaat is eigenlijk best wel aardig.

Aston Martin DBX met 800 pk

Natuurlijk is smaak een dingetje, maar als je dat carbon meespuit in de carrosseriekleur, staat er toch een hele dikke auto, nietwaar? Heel subtiel is de bodykit niet, maar het kan dus veel erger. Kwalitatief steekt het goed in elkaar, Mansory is nooit subtiel maar wel altijd topkwaliteit.

De enige dissonant is de achterspoiler. Toegegeven, de vleugel volgt de lijn van de achterzijde van de DBX, maar het is niet echt een fraaie spoiler. Het hoort gewoon niet op een Aston Martin.

Daarbij is het bijvoorbeeld niet een AC Schnitzer M3 waarmee je de ‘Ring opgaat en daadwerkelijk de functie van de spoiler kunt benutten. Wat je wel kan benutten is het gaspedaal. Zoals we in de titel verklappen hebben we het over een Aston DBX met 800 pk.

Motor

De motor van de DBX is natuurlijk identiek aan de van vele Mercedessen en AMG’s die Mansory aanpakt. Standaard levert het blok 550 pk, maar in dit geval is dat (heel veel) meer. Dat komt door hybride turbo’s, nieuwe luchtinlaat, sportuitlaatsysteem en een ECU die ervoor zorgt dat alles lekker met elkaar samenwerkt.

Het totaalvermogen is 800 pk en daarmee kun je in 3,8 seconden naar de 100 km/u sprinten en een topsnelheid halen van 325 km/u. Dat is wel serieus snel.

Mocht je dit helemaal niets vinden, je kunt natuurlijk elk onderdeel afzonderlijk bestellen bij de Duitse tuner. Dus alleen de motortuning is ook mogelijk. Wil je liever af-fabriek een bloedsnelle Aston SUV, dan is de DBX707 met 707 pk ook en aardig vlot alternatief.

