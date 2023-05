Aston Martin heeft een goed excuus voor de DBX AMR23

Een speciaaltje van de DBX, ze zochten bij Aston Martin een goede reden.

Hoe breng je een model opnieuw onder de aandacht? Door er een speciale editie tegenaan te gooien natuurlijk. Het is een recept dat door veel autofabrikanten toegepast wordt. En geef ze eens ongelijk. Het is een kosteneffectieve manier om de aandacht te pakken. Je moet wel een reden hebben om met zo’n editie te komen.

Aston Martin moest even nadenken, maar ze hebben iets bedacht hoor! De recente podiumplekken in de Formule 1 zijn voor het Britse luxemerk reden om een nieuwe variant van de DBX uit te brengen. Het model luistert naar de naam Aston Martin DBX AMR23 Edition. In de basis is het een DBX707, met wat extra frutsels.

Succes in de F1

Ere wie ere toekomt. Aston Martin Racing is inderdaad lekker bezig in de Formule 1. Afgelopen weekende pakte Fernando Alonso het podium in Miami met zijn derde plaats. In Bahrein en Saoedi-Arabië wist hij ook al een podiumplaats te bemachtigen. Zijn teamgenoot Lance Stroll doet het tevens niet onaardig dit seizoen tot nu toe.

Aston Martin DBX AMR23

Er zijn een aantal details waarop je de AMR23 kunt herkennen. Het begint met de kleur. De SUV is uitgevoerd in Podium Green, met badges gemaakt door Q by Aston Martin en contrasterende Aston Martin Racing Green remklauwen.

Verder is de DBX een bodykit aangemeten met verwijzingen naar de huidige Safety en Medical car in de Formule 1. In het interieur is gekozen voor een combi van Sport Duotone Onyx Black en Eifel Green. Het geheel is verder voorzien van een carbon thema, zoals je mag verwachten.

Het is niet alleen uiterlijke opsmuk. De motorafstelling, transmissie, ophanging, remmen en de aerodynamica is daadwerkelijk anders in vergelijking met een Aston Martin DBX707.

Qua power is het pretpakket hetzelfde gebleven. Een geblazen 4.0 V8 levert 707 pk en 900 Nm koppel. Met een topsnelheid van 310 km/u is dit één van de snelste SUV’s van het moment.

Bestellen

Helaas zijn Fernando Alonso en Lance Stroll er niet bij als je de sleutels ontvangst. Je moet het doen met de Aston Martin-verkoper. Ongetwijfeld ook een aardige vent of dame, daar niet van. Het merk heeft niet bekendgemaakt of dit model in een gelimiteerde oplage gemaakt gaat worden. Een gevalletje zolang de voorraad strekt, net als 1+1 shampoo bij de Kruidvat.

Bestellen kan per direct. Een Nederlandse prijs is niet gecommuniceerd.