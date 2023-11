Belangrijke Aston Martin updates maken modelgamma briljant

Er zijn zeer belangrijke Aston Martin updates op komst.

De Aston Martin DB12 is een van de meest geslaagde auto’s in zijn klasse. Als een Ferrari te schreeuwerig is en een Bentley te zwaarlijvig. Ja, we weten het dat de Aston Martin DB12 eigenlijk een flink verbeterde DB11 is. Maar daar is helemaal niets mis mee. De DB11 is een dijk van een auto en alle kleine punten van aandacht zijn briljant aangepakt bij de DB12.

Niet alleen is de motor krachtiger dan ooit en het exterieur fraaier dan ooit, ook het interieur en de infotainment is dik voor elkaar. Kortom, een zeer geslaagde modelupdate en we zien graag een duurtester tegemoet.

Aston Martin blijft niet op zijn lauweren rusten, maar gaat op deze weg door. Dat hebben ze laten weten tijdens een aandeelhoudersbijeenkomst.

Na de DB12 is het namelijk tijd voor twee updates. Eentje zal subtiel, de ander zeer ingrijpend. Ten eerste de Aston Martin DBX, de populairste Aston Martin van het moment (goh). Op dit moment zijn er zoveel orders dat het wel eventjes duurt voordat de Britten onder Amerikaanse leiding aan de vraag kunnen voldoen.

Toch komt er een update voor de DBX en dat betreft het interieur. Dat krijgt een flinke upgrade. met name het infotainmentsysteem zal ingrijpend verbeterd worden.

Uiteraard gaan we ervan uit dat het DB12-systeem gebruikt gaat worden. Lawrence Stroll stond erop dat Aston Martin flink zou investeren in een deugdelijk systeem. Je kan niet meer met een Volvo-unit of Garmin aankomen zetten anno 2023.

Boven: het huidige DBX-binnenste, onder: het DB12 interieur

Nieuwe V8 Vantage

Dat infotainment zal ook zijn weg vinden naar de nieuwe Aston Martin Vantage. Dat zal een geheel nieuw model worden en toch ook weer niet. De basis is de huidige V8 Vantage, maar deze krijgt een (gedeeltelijk) nieuw koetswerk en nieuw interieur. Dit betekent dat de V8 Vantage een stuk strakker vormgegeven zal worden dan het huidige model. Qua techniek gaan we ervan uit dat er Mercedes-AMG-techniek gebruikt zal worden.

Lawrence Stroll – zelf ook bijzonder rijk – heeft als klant gezien waar het aan schortte bij Aston Martin. Dus naast een fraai uiterlijk, beeldschoon interieur en functionele electronica moet de gehele customer journey op een hoger plan staan.

Met verse model line-up moet dat meer dan ooit in orde zijn. Over het zakgeld van Lance Stroll word nog met geen woord gerept, maar we gaan ervan uit dat dat omhoog gaat.

Via: Carscoops