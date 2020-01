Maak je Taycan super exclusief met Porsche Exclusive

Zo rijdt je niet er alleen milieuvriendelijk bij, maar ook nog eens stijlvol. Win win.

Al sinds jaar en dag kun je bij afdelingen als Audi Exclusive, BMW Individual, Mercedes Designo en Porsche Exclusive je auto helemaal naar smaak aankleden. Een beetje vreemd is dat wel, want juist die vier merken staan er al om bekend dat de optielijsten erg lang en uitgebreid zijn.

Gangbare opties

Maar het wordt nog vreemder. Met name als Porsche hun laatste Exclusive projecten laat zien. Dit is de Porsche Taycan, gepersonaliseerd door Porsche Exclusive. Net als de afgelopen keren zijn het de gangbare opties van Porsche Exclusive Manufaktur, die je gewoon in de configurator kunt samenstellen.

Exclusive

In dit geval gaat het om zwarte Matrix LED-koplampen, een hooglanzend zwarte bodykit, koolstofvezel afwerking op de 21″ velgen (!) en nog wat prullaria. Zoals gezegd, alle opties zijn gewoon aan te vinken in de configurator. Het ziet er op zich prima uit, maar is het echt Exclusive? In principe wel, maar als de meeste opties ‘Exclusive’ worden, is het gevoelsmatig minder exclusief.

Standaardkleuren?

Met de kleuren had Porsche Exclusive sowieso beter zijn best moeten doen. Op de foto’s zie je drie kleuren: Dolomietzilver, IJsblauw Metallic en Mambagroen. Alle keuren zijn standaard op de Taycan Turbo S en een reguliere optie op de gewone Taycan Turbo.

Apart

Dat wil overigens niet zeggen dat Porsche Exclusive geen aparte dingen voor jouw als Taycan klant kan doen. Je kan iedere Porsche kleur kiezen of zelfs je eigen kleur samen laten stellen. Ook qua bekleding en afwerking zijn de mogelijkheden eindeloos. Helaas zien we daar hier nog niets van. Nu is dit niet zo vreemd. De Taycan is nog maar net in productie. Meestal wil een fabrikant eerst de grote aantallen wegzetten, alvorens de logistiek gezien lastigere gevallen de revue kunnen passeren.