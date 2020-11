Aston Martin: DBX PHEV bevestigd, meer Mercedes techniek - Autoblog.nl

Aston Martin wil meer met elektrificatie gaan doen, en hun recente aangesterkte banden met Mercedes zouden daarbij kunnen helpen.

Aston Martin doet wat vele merken deden in het verleden: een SUV bouwen. Bij dit ene model kan je gaan voor volume, in plaats van de beste sportwagen ooit maken als nichemerk. De DBX is het resultaat en deze is sinds kort op de markt.

Mercedes

Automotive News Europe heeft wat nieuwe uitspraken van de CEO van Aston Martin, Tobias Moers, die wat nieuwe info geven. Eerst even wat we weten: om het hoofd boven water te houden, werkt Aston Martin nauw samen met Mercedes. Sterker nog, Das Haus heeft een flinke portie aandelen in het merk. Mercedes stelt dan ook meer techniek beschikbaar aan Aston Martin, net nadat het merk de AMG V8 wil vervangen door een zelf ontwikkelde hybride V6. De hybride-technologie kan behouden worden, maar de V6 wordt wellicht weer bij Mercedes weggeplukt.

DBX Plug-in

In 2023 komt de eerste plug-in van Aston Martin. Uiteraard is de eerste auto die de techniek aan boord krijgt, de DBX. Specificaties voor deze plug-in-SUV zijn nog verre van bekend. Het termijn is zo rond 2023, dan komt hij op de markt. Samen met opvolgers van huidige Aston Martin modellen met extra Mercedes techniek. Bijvoorbeeld de opvolger van de DB11. In ieder geval noemt Moers een ‘nieuwe sportwagen met de motor voorin’.

20% geëlektrificeerd

De geëlektrificeerde DBX maakt deel uit van een elektrificatie-strategie. Zo richt Aston Martin zich op een hoog doel voor 2024: dan moeten 20 procent van de nieuw verkochte Aston Martins geëlektrificeerde modellen zijn. Een volledig elektrische Aston Martin komt pas tegen 2026 op de markt. Hierbij gaat Aston Martin ook de hulp van Mercedes inschakelen, door bijvoorbeeld het EV-platform te gebruiken van de aankomende EQS. De auto moet wel het Aston Martin-DNA krijgen. De eerste EV zou komen van submerk Lagonda in 2022, maar dit wordt geschrapt. Eerst moet Aston Martin haar leven op de rails krijgen.

Aston Martin wil wel mettertijd haar eigen EV- en hybrideplatforms ontwikkelen, maar het spul lenen van Mercedes geeft wat tijd om te ademen. Voordelig, zo’n samenwerking.