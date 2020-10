Mercedes krijgt stevig belang in Aston Martin in ruil voor techniek - Autoblog.nl

Aston Martin en Mercedes versterken de banden.

Aston Martin is op en top een Brits merk. Qua imago in ieder geval. Onderhuids zul je tegenwoordig echter veel Duitse techniek aantreffen. Mercedes-techniek om precies te zijn. Het is een beetje alsof James Bond lederhosen onder zijn Britse maatpak zou blijken te dragen. Maar goed, er is niks mis met een stukje Duitse degelijkheid. Bovendien mogen we blij zijn dat Aston Martin nog bestaat. Voor veel Britse sportwagenmerken is namelijk een ander lot weggelegd.

Mercedes speelde al langer een belangrijke rol bij het overleven van het merk. In 2013 sloot Aston Martin een deal met Mercedes, die op dat moment een belang van 5% in het merk kreeg. Deze deal hield onder andere in dat AMG Aston Martin van motoren zou voorzien. De samenwerking ging echter verder dan dat. Mercedes levert ook elektronica, waaronder het infotainmentsysteem.

Aston Martin gaat nu nog sterker leunen op Mercedes-technologie. Dat maken Daimler en Aston Martin vandaag bekend. De nieuwe deal heeft onder meer betrekking op nieuwe aandrijflijnen van Mercedes, waaronder hybride en elektrische aandrijflijnen. Daarnaast krijgen de Britten de beschikking over nog meer componenten en systemen.

Uiteraard krijgt Mercedes hier wat voor terug: 20% aan aandelen in Aston Martin, ter waarde van €316 miljoen. Mercedes krijgt deze aandelen stapsgewijs over een periode van drie jaar. Het merk heeft momenteel een aandeel van 2,6% in Aston Martin. Met de nieuwe aandelen wordt de vinger die de Duitsers in de pap hebben dus een stuk steviger.

Dit nieuws komt niet uit de lucht vallen. Eerder dit jaar moest CEO Andy Palmer al het veld ruimen ten faveure van AMG-topman Tobias Moers. Een man die ongetwijfeld ook een belangrijkje rol heeft gespeeld bij deze deal is Lawrence Stroll. Hij leidde een consortium dat een belang van 25% in Aston Martin nam. Stroll’s grote vriend Toto Wolff kocht overigens ook voor 0,95% aandelen.

Als deze deal betekent dat Aston Martin ongestoord door kan gaan met het bouwen van fraaie GT’s kunnen we hier niet al te negatief over zijn. Wel stemt het vooruitzicht van hybride en elektrische Aston’s ons wat minder vrolijk. We vrezen echter dat dit ook noodzakelijk is om te overleven als merk.