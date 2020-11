Elektrische MINI JCW GP is onderweg - Autoblog.nl

Wat krijg je als je de nieuwe MINI JCW GP en de elektrische Cooper SE mixt? Juist. De eerste rasechte snelle elektrische MINI is onderweg.

De recente lineup van MINI kent een grappige verdeling. Uiteraard zijn er de standaard modellen Hatch, vijfdeurs, Clubman en Countryman. Die hebben dan allemaal een sportieve versie genaamd Cooper S en een hete versie genaamd JCW (John Cooper Works). Maar de heetste der hete MINI’s is er maar één: de Cooper S JCW GP. Waarom we de verdeling vermeldden: deze zeer heftige hete hatchback vormt een zwart-wit contrast met de andere highlight van het recente MINI: de Cooper SE, de allereerste elektrische MINI.

Combinatie

De MINI Cooper SE gebruikt dus elektrische motoren om 184 pk en 270 Nm de weg op te sturen. De naam Cooper S(E) wordt gebruikt, wat sportiviteit aanduidt. Toch moet je voor échte sportiviteit die JCW GP hebben, die 306 pk en 450 Nm de weg op stuurt. Ook moet de Cooper SE rekening houden met het zijn van een bruikbare auto, dus niet compleet gestoord zijn zoals de JCW GP. Die heeft namelijk dik spoilerwerk, een dikke widebody, sportkuipen en geen achterstoelen. MINI lijkt dit recept een elektrische flair te willen geven.

Volgens MotoringFile is een elektrische MINI JCW GP onderweg. Bijgestaan door spyshots van een MINI GP3, zonder uitlaat en motorgeluid. De nieuwe JCW GP – wellicht ‘GPE’ geheten – moet de halo car worden voor de elektrische stappen die het merk heeft gemaakt. Als het aan de spyshots ligt gaat dit gepaard met de dikke bodykit en spoiler van de GP3, dus wellicht ook diens praktische concessies.

Voordelen van de JCW GP op zijn elektrisch is een 50/50 gewichtsverdeling en een laag zwartepunt, zoals de meeste EV’s. Helemaal geen slecht idee, dus. Het zou gaan om een release in 2022. En – neem dit met een korreltje zout – zou JCW kunnen veranderen in een elektrisch performancelabel. We wachten het af.

Hoe een echte benzineverstoker klinkt, check de video hieronder van Wouter met alledrie de generaties MINI GP!