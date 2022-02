Prijzen Range Rover bekend, goedkoop én duur tegelijk

Het spectrum is enorm breed, nu de prijzen van de Range Rover bekend zijn gemaakt.

Alle auto’s worden duurder op het moment. Daar zijn talloze redenen voor. Denk bijvoorbeeld aan verhoogde belastingen, inflatie en een ernstig tekort aan halfgeleiders waar met name de luxe merken van lijken te profiteren.

Daarom waren we ook zeer benieuwd wat de vanafprijs van de nieuwe Range Rover gaat worden. Het is toch een beetje ‘Het Origineel’. In de zin dat alles dat niet een Range Rover is eigenlijk een auto is die een Range Rover wil zijn.

Ongekend

Natuurlijk is het complete nonsense, maar ergens klopt het wel. De Range Rover biedt namelijk de ervaring die mensen willen bij het kopen van een SUV. In veel gevallen is het slechts een gedeelte van de ervaring. De combinatie van ongekende luxe, comfortabele rijeiegenschappen, terreinwaardigheid en status is namelijk ongekend. In een Range Rover ga je je automatisch een beter mens voelen.

Prijzen Range Rover PHEV

De vanafprijs van de nieuwe Range Rover (L460 voor intimi) is bekend gemaakt. De auto kost … 137.562 euro. Dan heb je een zogenaamde ‘P440e’, een plug-in hybride. Uiteraard krijg je er wel vierwielaandrijving en automaat bij. In tegenstelling tot de vorige generatie heb je nu een wel een zescilinder lijnmotor, geen vierpitter. Vervolgens, een stapje hoger staat de P510e met, jawel, 510 pk.

Prijzen Range Rover diesel

Wil je een diesel, dan kun je kiezen voor de verschrikkelijk fijne zes-in-lijn Ingenium dieselmotor met 250 pk (163.074 euro) of 300 pk (166.876 euro) of 350 pk (183.425 euro).

Prijzen Range Rover benzine

Uiteraard is het ook mogelijk om enkel en alleen op benzine te rijden. Of je dat moet doen in Nederland, is de vraag. In principe betaal je namelijk voornamelijk de BPM vanwege de hoge uitstoot. De Land Rover-dealer vangt er uiteindelijk minder voor. De P400 (zes in lijn met 400 pk) kost 175.473 euro.

Wil je net als in 2002 een BMW-motor in de Range Rover, dan kan dat. De P530 kost 206.643 euro. Dan heb je de 530 pk sterke 4.4 V8 uit onder andere de BMW 750i. Dit zijn de instapprijzen voor een ‘naamloos’ instapmodel.

Daarboven staat de Autobiography, de tijdelijk First Edition en als topmodel de SV. Bijzonder, de HSE en Vogue, toch legendarische namen, zijn komen te vervallen. Uiteraard kun je in de Range Rover configurator de auto naar wens samenstellen.

Concurrentie!

Nu de prijzen van de Range Rover bekend zijn, nemen we ook even een kijkje bij de concurrentie. Wat ben je kwijt voor een veel te luxe, veel te grote en veel te sterke SUV?

BMW X7 xDrive40i (133.195 euro)

Mercedes-Benz GLS 450 4Matic (133.326 euro)

Range Rover P440e (137.562 euro)

In principe valt de Range Rover prima in de pas met de BMW X7 en Mercedes GLS. Een verschil is wel dat die twee Duitsers enkel en alleen een zescilinder hebben en géén hybride aandrijving. Verder is er aan de onderkant van het Range Rover-gamma niet veel concurrentie. Daarom kijken we ook meteen even naar de topmodellen. Dit zijn de modellen waarmee je graag op Instagram gezien wil worden:

BMW X7 M50i (180.400 euro)

Mercedes-Benz GLS63 AMG (233.810 euro)

Maserati Levante Trofeo (237.799 euro)

Mercedes-Maybach (243.081 euro)

Range Rover P530 SV (258.796 euro)

Bentley Bentayga V8 (257.742 euro)

Aston Martin DBX (270.646 euro)

Lamborghini Urus (302.756 euro)

Rolls-Royce Cullinan (432.485 euro)

Meer lezen? Check hier de Special over de Range Rover (L322)!