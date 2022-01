DBX S wordt sterkste power SUV

De Aston Martin DBX S is dan meteen de top in zijn segment!

Weet je nog dat we in de laten jaren ’90 allemaal dikke coupé’s kregen in de vorm van de Jaguar XK, Maserati 3200GT en Mercedes CL? Die tijden zijn een beetje voorbij. Destijds waren dat stijlvolle statements op wielen. Je kon die grote GT’s elke dag inzetten en de hele wereld kon zien dat het goed met je ging.

Tegenwoordig moeten deze merken het meer hebben van de verkopen van hun enorme SUV’s. Die zijn nog praktischer en daarmee maak je nog meer een statement dat het goed met je gaat. Van de meeste power-SUV’s zijn dan ook nog eens extra snelle versies. Voor hen die nóg meer te besteden hebben. De nieuwe koning van deze klasse komt van Aston Martin.

Aston Martin DBX S

Althans, dat zegt Aston Martin. Die hebben inmiddels het probleem met de grille van de Vantage opgelost en gaan nu verder met de DBX S. Die naam is nog een ‘werktitel’, maar het is best en logische naam. Het is namelijk een DBX met een beetje meer van alles. Met name qua vermogen zit het wel snor. De DBX S moet namelijk de sterkste power-SUV worden. Op dit moment zijn de Porsche Cayenne Turbo GT en Lamborghini Urus (toevallig onderhuids ook dezelfde auto) het sterkste met 650 pk. Daar moet Aston Martin aan voorbij gaan.

Welke motor men daarvoor gaat gebruiken is niet helemaal duidelijk. Stiekem denken wij dat Aston Martin de V12 uit DBS gaat gebruiken. Deze levert namelijk meer dan voldoende vermogen (meer dan 700 pk). Ook heeft Aston Martin er geen geheim van gemaakt dat ze de V12 (en verbrandingsmotoren in het algemeen) nog in lengte van dagen willen verkopen op markten waar er nauwelijks uitstootregels zijn. Denk daarbij uiteraard aan het Midden-Oosten. Het zou een geweldig USP voor de DBX zijn, een heuse V12.

Grote grille

Qua uiterlijke kenmerken zal het een dikke DBX worden. Dus met een grille zoals de DBS Superleggera met flinke splitter eronder, dik aangezette sideskirts en uiteraard een grote diffusor. De DBX S moet het gamma naar boven afronden. In Nederland is de auto leverbaar met een 4.0 V8 van AMG.

Een zes-in-lijn van Mercedes-Benz wordt in deze auto aangeboden, speciaal voor de Chinese markt. Voror Aston Martin is de DBX tot nu toe een groot succes. Er worden namelijk meer DBX’s gebouwd dan alle andere Astons bij elkaar. Aston Martin onthult de DBX S op 1 februari.

