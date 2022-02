VW Amarok R gaat er écht komen

Dat klinkt wel goed, een extra dikke VW Amarok R. Handig voor alle marktkoopmannen met haast.

Het is eigenlijk best knap dat Volkswagen de ‘R’-modellen voert. Er is geen OPC meer, Ford maakt geen RS-modellen tegenwoordig en het aantal Renault Sport-modellen krimpt ook met de dag. Niet-premium maar wel een sportbadge is niet echt een sleutel voor succes. Behalve bij Volkswagen R GmbH.

Je kunt R-modellen krijgen van de Golf, T-Roc, Arteon en Touareg. Toegegeven, die laatste twe niet in Nederland maar dat is vrij logisch. Maar er komen meer R-modellen aan. Voor het is sinds het bestaan van Volkswagen R GmbH gaan ze zich toeleggen op bedrijfswagens!

VW Amarok R

Jazeker, de VW Amarok R is namelijk een dingetje. De Amarok is in Nederland al niet meer leverbaar, maar er komt een nieuwe generatie aan. Aangezien Ford en Volkswagen sinds kort samenwerken qua bedrijfswagens, kan men snel schakelen. De nieuwe Amarok komt namelijk te staan op het T6-platform van de Ford Ranger.

Aangezien er een Ford Ranger Raptor komt, is een Amarak R logischer dan ooit. Dit soort sportieve varianten doen het buiten Nederland relatief gezien heel erg goed. Met name in de VS, Canada, Zuid-Amerika en Australië zijn deze types niet aan te slepen. Voor de fabrikanten is het heerlijk, want het zijn bedrijfswagens met heel erg veel marge.

Silverton

De nieuwe VW Amarok R zal gebouwd worden in de Silverton-fabriek in Zuid-Afrika. De reguliere Amarok zal leverbaar worden met diverse vier- en zescilinder diesels. Ryan Davies, de VW Nutzfahrzeuge directeur, geeft aan dat de snelle VW Amarok R er daadwerkelijk zal komen. Dat bevestigt hij tegenover het Zuid-Afrikaanse Cars Guide. Het liefste werken ze samen met Ford Performance-afdeling.

Maar als Ford besluit de Raptor voor zichzelf te houden, dan zal de Amarok R er alsnog komen. Alleen dan is het niet Ford, maar Tom Walkinshaw Racing dat de ontwikkeling voor zijn rekening zal nemen. Dat heeft Tom Walkinshaw Racing al eens eerder gedaan met de Amarok W580. Dat is de witte Amarok die je op de afbeeldingen kunt bewonderen. Voor dat de VW Amarok R verschijnt, verwachten we uiteraard eerst de reguliere Amarok. Die staat in de planning voor het einde van 2022.

