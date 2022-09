Aston Martin en Volvo zijn weer concerngenoten!

Net zoals vroegâh: de grote baas van Volvo heeft nu ook een stukje Aston Martin in handen.

Aston Martin heeft het niet makkelijk. Het is namelijk een dure business, sportwagens maken én een Formule 1-team runnen. Tegelijkertijd is het merk voor de Britse gentleman, een geschudde en níét geroerde Martini en Gran Turismo op zijn Brits, wel een recept dat moet blijven. Vandaar dat Aston Martin geldschieters genoeg heeft en had. In recente jaren doen ze goede zaken met Mercedes-AMG, daarvoor zat de vork iets anders in de steel.

Aston Martin en moederbedrijven

Van 1987 tot 2007 was het namelijk Ford die als geldschieter voor Aston Martin diende. Tenminste, Ford kocht het hele merk. In die tijd ging het best aardig met Aston Martin, denk maar aan de DB7, DB9, Vanquish en de Vantage. Dat terwijl die auto’s vol zaten met onderdelen uit het magazijn van Ford. Nee, de motoren waren van Aston zelf, maar bijvoorbeeld alles van plastic in het interieur kon je ook vinden in Fords. En Volvo’s, want Volvo kon ook rekenen op bijval van Ford. Da’s grappig, want het gebeurt nu weer.

Geely koopt aandeel Aston Martin

Aston Martin valt weer – gedeeltelijk – onder het bewind van hetzelfde moederbedrijf als Volvo. Laatstgenoemde valt tegenwoordig onder het Chinese bedrijf Geely. Bekend van Volvo, Lynk & Co, Polestar en tegenwoordig zelfs Lotus. Het gaat niet om een grote overname, maar het begint bij een aandeel van 7,6 procent.

Op een manier worden Volvo en Aston Martin dus weer concerngenoten en zijn taferelen zoals op de headerfoto niet uit te sluiten. Al is het niet duidelijk of Geely echt veel te zeggen krijgt, want het is een bonte boel daar met die Aston Martin-aandelen. Geely had eerder al interesse in Aston Martin voordat Lawrence Stroll een groot aandeel kocht (die heeft 18,3 procent in handen), evenals het Saudi Public Investment Fund met 16,7 procent. Dat gezegd hebbende, het aandeel van 9,7 procent door Daimler is genoeg om de motoren van Mercedes-AMG te gebruiken. Dus wellicht dat we wat stukjes Volvo in een Aston Martin gaan spotten. Geen straf, als het gaat om een sleutel of een raamknopje.