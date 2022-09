BMW presenteert heerlijk duo voor fervente verzamelaar

BMW slaat wederom de handen ineen met KITH om de collectie van diens eigenaar aan te vullen.

Bij Autoblog kunnen we je niet bizar veel vertellen over mode. Ja, je kan @willeme vragen welke modemerken ooit samen hebben gewerkt met automerken (dan maakt hij er vast een lijstje van), maar daar blijft het dan ook bij. Toch moeten we het even hebben over KITH. En dan niet de pratende auto van Michael Nicht, eh, Knight. Nee, het ‘streetwear’-merk van de New Yorkse oprichter van KITH, Ronnie Fieg.

Ronnie Fieg

Wat Ronnie Fieg doet qua mode met zijn merk KITH kunnen wij je dus weinig over vertellen, maar wij kunnen je wel even meenemen naar zijn autocollectie. Fieg houdt namelijk van BMW. Tenminste, onderstaande foto’s van zijn collectie laten je zoiets vermoeden. Het zijn eigenlijk maar vijf modellen, maar dan in zowel zwart als rood. Een zwarte en rode M3 (E30), een zwarte en rode ‘Sharknose’ 6 Serie (E24) en een zwarte en rode BMW M4 (G82). Ook zien we een BMW M3 (E30) Cabrio en een BMW 8 Serie (E31), want waarom ook niet. Daar moet enkel nog een zwarte evenknie van komen.

BMW en KITH “seizoen 2”

De zwarte BMW M4 (G82) kun je als je goed hebt opgelet nog herkennen. In 2020 presenteerden BMW en KITH namelijk een speciale KITH-editie van de M4. Het geheel lijkt een nogal zwarte bedoening, maar het KITH-logo hier en daar (vooral daar vrij groot op het dak) zorgt ervoor dat je hem herkent. Dat noemde de twee merken “seizoen 1”. Nu is het klaar voor “seizoen 2”. BMW en KITH hebben wederom de handen ineen geslagen. Dit keer met een duo BMW’s van vroege en late jaren.

i4 en 1602

BMW en KITH presenteren dit duo min of meer ter ere van 50 jaar BMW M. Wel wederom om een beetje reclame te maken, want er komt ook een matchende set kleding van KITH. Voordat we te veel op de zaken vooruit lopen, eerst even wat er te zien is. Een BMW 1602 (E10) en een i4 M50 (G26). Beide uitgevoerd in een kleur die Kith Vitality Green heet, is dat de touch van KITH. Het interieur in Carmel Merino-leer is van BMW.

i4

Om even de i4 uit dit BMW en KITH duo als eerste te behandelen: dat wordt niet veel spannender dan de kleurstelling. Toegegeven, het is een erg fraaie kleurstelling en dit groene kleurtje is dus ook uniek, maar op wat logootjes na is het ‘gewoon’ een i4 M50. Een prima daily driver voor een collectie als die van Fieg. En voor BMW weer een manier om te benadrukken dat deze samenwerking mooi samen valt met het 50-jarige bestaan van BMW M, aangezien de i4 M50 de eerste elektrische auto is van M.

1602

Interessanter is de BMW 1602 uit 1972. Normaliter zou 1602 verraden dat de motor de 1.6 is. Die speciale BMW 1602 door KITH heeft een 0.0 liter grote motor. Hij is namelijk elektrisch aangedreven. Ja, heiligschennis, maar ergens ook weer niet. Deze auto is gebaseerd op exemplaren van de BMW E10 die in 1972 omgebouwd zijn naar EV. Dit om handig te zijn bij de Olympische Spelen van 1972 in, jawel, München. Dit was de eerste BMW met elektromotor die het merk ooit heeft gebouwd en ook dit is 50 jaar geleden: net als de oprichting van BMW M. Er wordt niet ingegaan op specs voor de 1602, maar zo’n klassieker als EV is natuurlijk helemaal klaar voor de toekomst.

Een fraaie toevoeging aan de collectie van Ronnie Fieg en weer een mooie marketingstunt voor KITH omdat BMW dit natuurlijk weer lekker promoot. Dat gezegd hebbende, er komen 7 exemplaren van de i4 M50 voor andere mensen dan Ronnie Fieg. De 1602 blijft helaas bij één exemplaar.