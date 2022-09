Range Rover kopt Audi A8 in Bussum

Da’s een dure: een Range Rover raakte een Audi A8 in Bussum.

Twee personen hun weekenden beginnen niet zo lekker vandaag. Op de Ceintuurbaan in Bussum vond een aardig forse aanrijding plaats. Niet tussen de minste auto’s: een Range Rover Sport kwam in botsing met een Audi A8. De ravage is flink.

Crash tussen Range Rover en Audi A8

In beide auto’s zat enkel een bestuurder en gelukkig zijn die beide ongedeerd uit hun Range Rover en Audi gekomen. De politie bevestigt dat ze allebei niet onder invloed waren. Voor zover bekend kwam de Range Rover over de middenberm heen met een frontale botsing als gevolg. Waarom dat gebeurde is niet bekend.

Schade

Beide auto’s hebben flinke schade opgelopen, gezien het feit dat het een Audi en een Range Rover betreft zal dat een dure worden. Geluk bij een ongeluk is dat het twee grote auto’s zijn, want als er toevallig een Suzuki Alto reed had je een groter probleem gehad. Hulde voor de veiligheid van zowel de Range Rover als de Audi.

Een lullig en vooral duur ongeval dus tussen deze twee giganten. Zo lang het maar bij materiële schade blijft is het allemaal oké.

Foto’s via Inter Visual Studio