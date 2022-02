Dít is BMW allemaal van plan de komende jaren

We hebben ons steeds gericht op één aankomend model, maar nu ‘weten’ we wat BMW aan het plannen is in de komende paar jaar.

Audi, BMW en Mercedes zijn vaak erg goed in bij elkaar afkijken. Zo beginnen de line-ups van alle drie de merken erg op elkaar te lijken. Goede concurrentie, maar dat is heden ten dage nogal uit de hand gelopen. Voor elke niche is een product. Ga maar eens zo’n gamma helemaal up-to-date houden.

BMW plannen

Toch doet BMW dat aardig goed en dus kunnen wij even een kijkje nemen in de keuken. Via Bimmerpost liggen namelijk aardig concrete plannen voor aankomende en huidige BMWs op tafel. Dit lijkt een dealerdocument en kan dus aardig serieus genomen worden, maar de bron wordt niet genoemd. Officieel is het dus nog steeds onbevestigd. We duiken er snel in.

Afscheid

Eerst even de auto’s van BMW waarbij je snel moet zijn als potentiële klant. In 2022 beëindigt BMW de productie van drie auto’s. De huidige 7 Serie (G12), de i3 (i01) en de huidige generatie X1 (F48). Voor de 7 en de X1 geldt dat er wel een opvolger in de startblokken staat, de i3 gaat officieel eruit. De naam i3 keert wel terug om de volgende BMW 3 Serie van een elektrische versie te voorzien.

Iets verder op de planning is 2023 officieel het jaar waarin de BMW X2 (F39) en de BMW 5 Serie (G30) eruit gaan. Beide krijgen een opvolger. Opvallend genoeg mag je de BMW 5 Serie Touring (G31) nog een jaartje langer ontvangen, tot en met vroeg in 2024. Dan gaat ook de 6 Serie Gran Turismo (G32) eruit. Ook de 1 Serie (F40), 2 Serie (F44) en X3 (G01) worden van een opvolger voorzien na het einde van deze modellen in 2024. Ten slotte in 2025 komt ook de iX3 ten einde en ook de X4 moet eraan geloven. Die twee zien we nog wel een opvolger krijgen. Helaas een auto die we in 2025 waarschijnlijk niet meer gaan zien: de BMW Z4 (G29). De Z4 krijgt trouwens nog wel een Life Cycle Impulse (LCI) aan het einde van dit jaar.

Vernieuwingen

Dan even alle plannen van BMW om het gamma te vernieuwen en aan te vullen. We gaan ze niet allemaal uitgebreid doornemen, want een aantal weten we al en een groot aantal is logisch gezien de bovenstaande modellen van BMW die ons verlaten. Zo worden de BMW 1- en 2 Serie (GC) voorzien van een opvolger genaamd F70 (1 Serie) en F74 (2 Serie) in 2024. Voor de reguliere 2 Serie Coupé geldt dat er in 2025 een LCI komt en deze gaat pas in 2029 uit productie. De lekkere achterwielaangedreven coupé is dus nog even veilig.

M2

Daarover gesproken: ook wordt de BMW M2 (G87) door deze plannen bevestigd voor productie later dit jaar en ook een eindstadium in 2029. Verwacht een klein broertje voor de BMW M3 (met diens S58 motor), met 455 pk en te allen tijde achterwielaandrijving. De extra hete ‘Competition’ versie gaat ook daadwerkelijk M2 Competition heten, ook daar geen gigantische verrassingen.

3 Serie

De reguliere 3 Serie wordt later dit jaar ook opgefrist, dat zat er al aan te komen. Daarna kan de auto nog even door tot 2026 totdat er dan een opvolger komt. Er verandert vrijwel niets, maar dat betekent ook dat we die eerdergenoemde elektrische variant i3 (die al gelekt was op basis van de G20) ook niet tot 2026 kunnen verwachten. Die gaat naar China als BMW i3 LWB (G28) en komt in 2022. Voor Europeanen moeten we het dus met de i4 doen. Voor de 4 Serie geldt trouwens een vergelijkbaar verhaal: einde in 2026, met tussendoor nog één LCI. Die komt in 2024.

M3/M4

Voor de BMW M3 en M4 (G80/G81/G82/G83) gelden niet veel keiharde nieuwe plannen, maar we hebben nu concrete data. Zo blijft ‘ie tot het einde van 2025 met wat kleine veranderingen gaandeweg. Bevestigde nieuwe varianten zijn de M3 CS (2023). Die komt te allen tijde met de automaat, meer carbon onderdelen, kuipstoelen als standaard en nieuwe M-koplampen.

Naast natuurlijk de BMW M3 Touring (G81), die eind dit jaar al in productie gaat! Die gaat gepaard met een kleine LCI voor de M3 en wordt alleen geleverd als Competition xDrive. Die LCI omvat trouwens alleen dat je het brede scherm krijgt dat je ook in de i4 ziet.

De M4 blijft nog een jaartje langer, tot 2027. Er komt een M4 CSL, waar eerder al redelijk concrete info over was (met name 540 pk, RWD en automaat is belangrijk). Die info lijkt te kloppen met deze bron. De M4 CSL gaat later dit jaar in productie. Ook komt er in november dit jaar een ‘extra speciale’ M4 als limited edition op de markt. Dit wordt een soort CSL die in beperkte oplage met een handbak wordt geleverd. Hoe deze gaat heten is nog niet bekend.

5 Serie en i5

Dan de plannen wat betreft de nieuwe BMW 5 Serie (G60), die bijgestaan gaat worden door een i5 (G68). De 5 Serie gaat daarmee volledig op de eco-tour. De eerst beschikbare modellen worden namelijk de 530i (instapper) en de i5 eDrive40 en i5 M50. De line-up moet uiteindelijk als volgt worden (nieuwelingen dikgedrukt):

530i (B48 2.0 4 cil.): 270 pk

540i (B58 3.0 6 cil.): 370 pk

530e (B48 PHEV 4 cil.)

545e (B58 PHEV 6 cil.): 350 pk

550e (B58 PHEV 6 cil.): 450 pk

i5 eDrive40

i5 xDrive40

i5 M50

Daar mist wel het één en ander, waaronder de M550-modellen en de M5. Wel staat erbij dat de line-up aangevuld kan worden. Geruchten zeggen immers dat er een PHEV M5 komt die hier perfect bij past. Ook een i5 Touring is waarschijnlijk. Dat wordt sowieso leuk.

De BMW 7 Serie (G70) is er ook binnenkort en daar wisten we al de motoren van. Wel was het toen nog even tasten in het duister wat betreft dieselmotoren en PHEV-motoren. Die zijn als volgt:

735d xDrive (B57): 280 pk

745e xDrive (zelfde aandrijving als 545e)

M750e xDrive (zelfde aandrijving als 550e)

Verder interessant: lichtgevende nieren voorop, een groot Sky Lounge panoramadak en een stukje Rolls-Royce Phantom: deuren die automatisch openen en sluiten. Het gaat een luxe apparaat worden. De auto gaat deze zomer in productie en blijft tot 2029.

Overig

Een hele waslijst, nietwaar? BMW is een hoop aan het plannen en dit is nog maar een portie van de modellen waar iets mee gaat gebeuren. We nemen nog even puntsgewijs in vogelvlucht de rest door.

8 Serie: blijft tot 2025 (Coupé en M-modellen) en 2026 (Cabrio en GC)

X1 en X2: volledig nieuwe generatie (U11/U12). X1 deze zomer, X2 begin 2023. Alle motoren keren terug (waaronder M35i) en er komt een iX1

X3 en X4: volledig nieuwe generatie (G45/G46) in 2024, M-modellen keren terug

X5 en X6: LCI in 2024, einde productie in 2026 en 2027.

X7: LCI in de zomer van 2022, krijgt nieuwe motoren van de nieuwe 7 Serie

iX: blijft tot 2028, iX M60 met 590 pk komt dit voorjaar

XM: bevestigd in productie in december 2022. Komt initieel met 650 pk sterke hybride V8 (nieuwe S68 motor) met in 2023 een model erboven en eronder.

Dat even wat betreft BMW haar plannen in de komende jaren. Zoals gezegd, niks bevestigd, maar gezien de info lijkt het een (kloppend) dealerdocument. Die blijken achteraf vaak accuraat te zijn.

Met dank aan Maarten voor de tip!