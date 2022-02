Aston Martin versnelt transitie, V12 exit

Ook de Britten zullen wel moeten. Aston Martin versnelt de transitie naar automobiele eenheidsworst.

Kijk, dat er uiteindelijk afscheid genomen gaat worden van de verbrandingsmotor genomen moet gaan worden is logisch. Uitstoot blijft een dingetje, natuurlijk. Zeker als elk huishouden meerdere auto’s voor de deur heeft staan.

Daarbij is beeldvorming heel erg belangrijk. Als de grootste stikstofuitstoters van Nederland moeten inperken, gaan ze protesteren met trekkers en buigen de politici. De auto is daarentegen een dankbare melkkoe, wat dat betreft. We klagen en betalen het vervolgens toch wel. We zijn dan ook benieuwd hoe de overheid het gaat aanpakken als auto’s allemaal op elektriciteit (of waterstof) gaan rijden.

Aston Martin versnelt transitie

Want ook Aston Martin voegt zich bij het rijtje. Dat is opmerkelijk, want voorheen gaf het merk enkele keren aan dat ze zolang mogelijk vast wilden houden aan de verbrandingsmotor. De reden daarvoor is simpel: het merk verkoopt enorm veel auto’s in landen waar men nogal traag is met het overstappen. Denk aan de Verenigde Staten, het Midden-Oosten en Azië.

Maar Aston Martin versnelt alsnog de transitie naar EV’s en hybrides. Nu Lawrence Stroll aan het roer staat, worden er een paar ferme beslissingen genomen. Waarde collega @nicolasr kon al iets uit de doeken doen, we hebben nu nog meer informatie voor jou op deze schitterende donderdagmorgen.

Einde in 2026

Volgens de Financial Times is het in 2026 al afgelopen met niet-geëlektrificeerde Aston Martins. Dit betekent dat de Aston Martins die nog wel een benzinemotor hebben, worden bijgestaan door een elektromotor. Die periode gaat echter niet lang duren: in 2030 is het alweer over met die hybrides.

Vanaf 2030 zal Aston Martin afstand doen van alle verbrandingsmotoren en zich alleen maar focussen op EV’s. Volgens Lawrence Stroll zijn die vier jaren een soort overgangsperiode. De vader van Lance zegt dat 100% van de klanten klaar is voor een elektrische Aston Martin, maar nog niet nu. Net zoals mijn onderbuurman voor 100% klaar is om te stoppen met drinken, maar nog niet nu.

Euro7

Aston Martin versnelt dus de transitie route die ze aanvankelijk voor ogen hadden. Dit heeft ook de nodige haken en ogen aan het gamma zoals wij dit nu kennen. Het was al bekend dat de opvolger van de DB11 én Vantage elektrisch zullen zijn. In 2026 gaan de Euro7-emissie-eisen in, wat het einde betekent voor de 5.2 liter V12. Het ziet er niet naar uit dat Aston Martin deze motor kan voldoen aan Euro7 en het is natuurlijk nog maar de vraag of ze het ‘moeten willen’.

De eerste PHEV van Aston Martin komt al binnenkort: in 2024 zal de DBX met plug-in aandrijving in de showrooms staan. Ook de Valhalla die op stapel staat, heeft een PHEV-aandrijflijn.