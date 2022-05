Aston Martin graaft dieper graf omtrent groene Red Bull saga

De saga rondom de groene Red Bull heeft een extra laag gekregen. Aston Martin graaft een dieper graf voor zichzelf, zo lijkt het.

Op het moment dat de teams zich verzamelden voor de Grand Prix van dit weekend, ontstond er al snel wat geroezemoes in de paddock. Het was te verwachten dat veel teams de nodige updates zouden meenemen naar deze race. In de winter wordt er immers veel getest op het circuit, dus je hebt nuttige data om te analyseren of nieuw spul daadwerkelijk werkt. Daarbij geldt de race in Spanje ook als een logisch markeringspunt in het seizoen, als traditionele aftrap van ‘het Europese F1 seizoen’.

Aandacht op Aston

Er was natuurlijk veel speculaas over wat Mercedes zou gaan doen met de W13. Stug doorzetten met het ‘size zero’ concept, of terug naar een conventionelere opzet? Men lijkt gekozen te hebben voor de eerste optie en hoewel we de kwalificatie nog moeten afwachten, ziet het er hoopvol uit voor Das Haus. Mede door gebrek aan in het oog springende veranderingen bij team zilver, ging de aandacht echter al snel uit naar Aston Martin.

Van roze Mercedes naar groene Red Bull

Team groen heeft namelijk een trucje herhaald dat ze eerder al deden toen ze nog team roze waren. Destijds kopieerden ze de Mercedes W10 van het jaar ervoor, wat hen de koddige bijnaam Tracing Point opleverde. Nu hebben ze echter Red Bull gekopieerd, zo lijkt het. Althans, de nieuwe sidepods van de AMR22 lijken als twee druppels water op die van de RB18. Zoals Diederick Samsom zou zeggen: ‘nu doet u het weer’.

Kerfuffle

Zo rijdt Sebastian Vettel aan het eind van zijn carrière dus toch nog in een Red Bull. Maar alle gekheid op een stokje: er volgde logischerwijze nogal wat kerfuffle rondom deze ontwikkeling. Red Bull is niet blij en ook andere teams hebben zo hun bedenkingen. Bij team rode stier gingen ze uit stil protest ‘green edition’ blikjes Red Bull drinken aan de pitmuur. Het is echter -relatief gezien uiteraard, het is immers ‘maar’ sport- een serieuze zaak. Mag dit nu en wat is de rol van ingenieur Dan Fallows, die vorige maand is begonnen voor Aston Martin na voorheen bij Red Bull gewerkt te hebben?

FIA vindt het voorlopig oké

De FIA lijkt in eerste instantie alles oké te vinden, hoewel daar mogelijk het laatste woord nog niet over gezegd is. Aston Martins technische honcho Andy Green heeft in ieder geval wel al wat gezegd over de kwestie. Het is echter de vraag of hij zijn team daarmee een dienst bewijst. Green beweert namelijk dat Aston Martin dit design al in de pijplijn had zitten, voordat iemand van Red Bull Racing in dienst kwam van team groen.

Aston graaft eigen graf?

Dat lijkt in eerste instantie een handige glasharde, al dan niet terechte, ontkenning te zijn van foute acties. Maar juist als dit zo is en er vervolgens wel bewezen wordt dat er sprake is van ‘een kopie’, roept het eigenlijk juist extra de vraag op ‘oké en hoe precies kan dit nu, als jullie hier al mee bezig waren voordat iemand van Red Bull in het team kwam?’.

Szafnauer doet duit in het zakje

Om nog wat extra intrige aan de kwestie toe te voegen, heeft ook ex-Aston Martin baas Otmar Szafnauer zich uitgelaten over de kwestie. Hij stelt ook dat de B-versie van de Aston nooit het resultaat kan zijn van reverse engineering op basis van foto’s. De tijdspanne tussen het onthullen van de Red Bull RB18 eind februari en het moment van nu, is daar domweg te kort voor, aldus de gewezen ex-baas.

Hoe goed is de groene RB18?

Dit zal dus nog wel even dooretteren. Het zou niet zo moeten zijn, maar hoe hoog het vuurtje daarbij opgestookt wordt, zal ook liggen aan hoe goed Aston vanaf nu presteert. Met de gekopieerde ‘roze Mercedes’, won het team zelfs een race in 2020. Voorlopig lijkt de ‘groene Red Bull’ het team echter niet direct een enorme stap in de juiste richting op te leveren. Mocht dat zo blijven, is het nog steeds een belangrijke principekwestie richting de toekomst. De absolute druk om er iets aan te doen vanuit allerlei hoeken, zal echter net wat minder heftig zijn. We gaan het zien…