Aston Martin gaat met schaamteloze Red Bull-kopie rijden

Ze deden het al onder de naam Racing Point, maar nu flikken ze het gewoon weer.

De glorieuze terugkeer van de naam Aston Martin is tot op heden niet echt glorieus. Het voormalige Racing Point, wat weer het voormalige Force India is, wist vorig jaar weinig potten te breken. Dit jaar is het team definitief gedegradeerd tot een achterhoedeteam.

Dat wil zeggen: tenzij Aston Martin het tij weet te keren. En dat zijn ze zeker van plan, want dit weekend komen ze met flink wat updates. Sterker nog: ze hebben het hele ontwerp van de AMR22 op de schop gegooid.

De eerste beelden van de ‘AMR22B’ zijn al op het internet verschenen en hebben meteen voor de nodige ophef gezocht. De auto lijkt namelijk als twee druppels water op de RB18. Sterker nog: je kunt bijna spreken van een exacte kopie. De gelijkenissen zijn dusdanig groot dat het haast geen toeval kan zijn.

Hiermee lijkt de geschiedenis zich te herhalen, want in 2020 flikte het team (toen nog Racing Point) ook al zoiets. Jullie zijn vast de roze Mercedes nog niet vergeten. De auto van Racing Point was toen een kopie van de Mercedes W10 uit 2019. Deze keer vonden ze Mercedes kopiëren niet zo’n goed idee en hebben ze bij Red Bull afgekeken.

In 2020 mocht het ook, dus een andere auto kopiëren is niet verboden. De schoonheidsprijs verdient het natuurlijk niet, maar daar heeft Racing Point/Aston Martin duidelijk geen moeite mee. Ze hanteren gewoon het aloude motto ‘beter goed gejat dan slecht bedacht’.

Of dit de gewenste resultaten gaat brengen gaan we dit weekend zien tijdens de GP van Spanje. Traditioneel het uitgelezen moment voor updates. Aston Martin is daarom zeker niet het enige team om in de gaten te houden. Ook Ferrari, Red Bull, McLaren, Mercedes en Alfa Romeo komen met belangrijke updates.