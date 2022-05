Sportieve en complete leaseauto voor 45 mille – Autoblog advies

Een sportieve en complete leaseauto uitzoeken is niet zo makkelijk als het lijkt. Dat konden wij ondervinden voor een trouwe Autoblog-lezer.

Een lease-auto uitzoeken is nog niet zo makkelijk als het lijkt. Natuurlijk, je krijgt een budget en op basis daarvan zoek je de tofste auto. Maar ja, je hebt altijd te maken met wensen en eisen. En je zult altijd ergens een concessie moeten doen. Peter mag een nieuwe auto uitzoeken. Hij heeft op dit moment een Fiat Grande Punto met de T-Jet motor. In een opvallende kleur!

Peter is er ook achtergekomen dat opties niet goedkoop zijn. Dus met het zoeken van de auto hoeven we niet meteen tot het uiterste van het budget te zoeken. In principe hoeft de auto niet Full Options te zijn, maar er mag wel iets opzitten. Peter wil graag een sportpakket. 9 van de 10 keer smoelt dat beter en krijg je sportstoelen, sportonderstel, mooie wielen en een donkere hemel mee. Stoelverwarming en Apple CarPlay zijn ook een must.

Verdere wensen en eisen voor een sportieve en complete leaseauto kun je in onderstaande tabel zien:

Huidige auto’s Fiat Grande Punto 1.4 T-Jet Koop / Lease Lease Budget 46.000 – 47.000 fiscale waarde Brandstof Benzine Kilometrage 20.000 km per jaar (voor 4 jaar) Reden aanschaf andere auto Mag een leaseauto uitzoeken Gezinssamenstelling Ik werk altijd Voorkeursmodellen Audi A3. No-go: elektrisch of plug-in: wil wel, maar kan in mijn situatie niet thuis of op het werk laden.

Audi A3 Sportback 35 TFSI S Tronic S Edition (8Y)

Fiscale waarde: 42.244 euro

De Audi A3 is inderdaad de perfecte kandidaat als je zoekt naar een sportieve en complete leaseauto. De motor is een prettige 1.5 driecilinder, die prima met de automaat samenwerkt. Voor Nederland is het echt meer dan voldoende. In Duitsland ook, want je haalt zonder problemen meer dan 220 km/u. De S-Line-uitvoering is voorzien van zeer prettig zittende sportstoelen. Het is typisch Audi, dus een tikkeltje stug en stevig, maar op langere afstanden is dat juist erg prettig.

De zitpositie is ook top. Zoals je kunt zien valt de auto met S Line pakket keurig in het budget. Bij Audi zijn de opties serieus prijzig en je moet je echt afvragen of dat het wel waard is. Als je ‘ja hoor’ tegen alles zegt, kom je zo op 65 mille uit. Maar een S Line met een paar zorgvuldig gekozen opties is een degelijke keuze. Wel een leuke kleur uitzoeken!

BMW 118i M Sport (F40)

Fiscale waarde: 41.268 euro

Hoe je van 30 naar 50 mille gaat in no time. Een BMW 116i kost 32.609 euro. Maar je wil liever de 118i met 136 pk. Dan zit je op 36.019 euro. Automaat? 38.137 euro. Dan kun je bijna net zo goed gaan voor de 120i, die heeft een viercilinder en standaard een automaat voor 41.569 euro. M Sport pakket? Dan zit je al op 44.564 euro. Een kale 128ti komt dan zelfs in de buurt… Enfin, de 1 Serie!

Ja, de BMW 1 Serie heeft nu voorwielaandrijving en daarmee is er een belangrijk onderdeel van de ‘identiteit’ verdwenen. Maar nuchter beschouwd is het een betere auto geworden. De zitpositie is (veel) beter, er is meer ruimte voorhanden en het rijdt serieus goed. Tip: doe een 118i met automaat en M Sport pakket. Dan hoef je ook niet bij te betalen.

Mercedes-Benz A180 Edition AMG (W177)

Fiscale waarde: € 44.203

Je kunt ook een heuse Mercedes-Benz rijden! Heel erg veel keuze is er niet. In veel gevallen ga je (ver) over de 50 mille heen. Je zult het dus moeten doen met een A180 in AMG-trim. Die smoelt overigens uitstekend, dus je hebt niet het idee in een instapper te rijden.

Een viercilinder en automaat is standaard in deze uitvoering, dus dat scheelt een slok op de borrel. Qua opties moet je wel erg uitkijken. Om te rijden is het overigens een voortreffelijke hatchback. Niet spannend, wel heel erg volwassen. Maar we zoeken een sportieve en complete leaseauto en de Mercedes A-Klasse is eigenlijk geen van beide. Maar ga absoluut een proefrit maken.

Mini Cooper S John Cooper Works (F56)

€ 43.390

Als de 120i net buiten budget is, bereik je met een Mini Clubman Cooper S hetzelfde. Mini’s komen tegenwoordig met enkel en alleen een automaat. Maar als je toch nog geen groot gezin hebt, waarom niet een dikke driedeurs? Nergens stond vermeld dat een sportieve en complete leaseauto geen Mini Cooper S JWC mocht zijn.

Ondanks dat Mini’s telkens volwassener worden, is het alsnog de meest speelse auto uit dit overzicht. Het leuke is, qua opties en uitrusting is het bijna een BMW. Je kunt ‘m zo luxe aankleden als je zelf wil. Mocht je het sportieve aspect minder vinden, het John Cooper Works pakket is meer dan 5 mille. Zonder gaat ‘ie net zo hard. Ook leuk is een Special Edition als de Rockingham GT.A

Kia Proceed GT 1.6 T-GDI (CD)

€ 48.190

Opties zijn prijzig. Bij veel premiummerken is de prijs een tikkeltje aan de hoge kant. Daardoor lijkt het gat prima te overbruggen. Vervolgens komen de opties erbij, evenals een iets prettigere aandrijflijn en tada: je bent ineens veel geld kwijt. Zo niet met de Kia Proceed GT. Dat is gewoon een dikke auto met zo ongeveer alles! Qua prijs zit je ongeveer aan de max.

Maar op Metallic lak na (vaak een gratis optie voor leaseauto’s in verband met restwaarde) is er geen optie meer mogelijk. De Kia Proceed is zo’n auto die nauwelijks een onvoldoende scoort en op sommige vlakken zelfs heel erg goed. Het interieur is acceptabel. Je gaat ‘m er niet speciaal voor kopen, maar laat de Kia ook niet staan. Het uiterlijk is serieus geslaagd te nomen. Met 204 pk, dat uiterlijk en die scherpe prijs is het gewoon een uitstekende aanbieding als je zoekt naar een sportieve en complete leaseauto.

Autoblog TopTip: Plug-in Hybrides!

Tip: ga op zoek naar een laadpaal! Tegenwoordig is laden makkelijker dan ooit. Bij een PHEV hoef je overigens niet heel erg veel te laden. Maar als je kijkt wat je kunt krijgen rond de 40-45 mille, dan zijn de PHEV’s vaak veel sterker én luxer. De reden is simpel, in veel gevallen worden de PHEV’s gecombineerd met een luxe uitvoering. Vanwege de lage uitstoot (en dus lagere BPM taks), zijn ze vaak nauwelijks duurder.

In sommige gevallen zelfs ietsje goedkoper. Met name bij de Volkswagen Group zijn er een paar heel interessante modellen zoals de Cupra Formentor, Cupra Leon, Volkswagen Golf GTE en Skoda Octavia RS iV. Die hebben 204 of 245 pk en navenante prestaties. Ook Interessant zijn dan de Opel Astra GS Line en Peugeot 308 GT.

Yolo: Alfa Romeo Giulia 2.0T Super

Fiscale waarde: € 49.320

Vroeger kon je voor 45 mille met gemak een dikke D-segment sedan opsporen. Dat is tegenwoordig een beetje lastig in verband met inflatie, chiptekorten en extreme belastingdruk. Van een standaard Duitse premium sedan wordt je niet heel erg blij. Maar een als je een paar euro bijlegt, kun je gewoon een Alfa Romeo Giulia rijden! En die is standaard ook briljant.

De Giulia heeft namelijk altijd achterwielaandrijving, een achttraps automaat van ZF én een dikke tweeliter met 200 pk. Luxe is ‘ie verder niet, maar het hoognodige zit erop. De standaardlak is de mooiste kleur ooit: Rosso Alfa! Kost 0 euro! Wat je te kort komt qua uitrusting, krijg je meer dan terug met het rijden. Dit is een magistrale sportsedan. Qua infotainment en dergelijke is beginnen de jaren wel degelijk te tellen. Maar interesseert je dat als je een klaverblad afgaat met zo’n rode Alfa Romeo? Precies!

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!